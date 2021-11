MC Mirella desabafa sobre relação de Dynho Alves e Sthefane Matos

A cantora de funk é casada com Dynho e demonstrou incômodo ao ver a aproximação do marido com outra participante

MC Mirella desabafou nas redes sociais sobre a aproximação de Dynho Alves, seu marido, com a influenciadora Sthefane Matos. As câmeras do programa registram com frequência a troca de carinhos entre os dois e a cantora de funk demostrou incômodo ao ver as cenas, além de comparar a postura do marido com a sua, quando participou do reality no ano passado.

"Sério, tem que ter cabeça, viu? Não aguento mais ver nada. Todo dia a mesma coisa. Não acordo mais com a mente leve, é sempre um novo pesadelo. Dá vontade de continuar dormindo e só. Eu preciso trabalhar, sabe? É f***! Acho que ontem fiz os dois shows mais tristes. É sobre ter forças para isso", escreveu no Twitter.

A cantora ainda falou sobre pessoas que pedem para que ela "pense com o coração", declarando: "É sério? Tem alguém pensando em mim?". "Qualquer aproximação que eu tinha na minha edição, eu automaticamente: aí meu Deus o fulano, aí meu Deus o beltrano, aí não quero magoar ciclano… hahahahahaha que otaria!", acrescentou.

Alguns internautas chegaram a comparar a relação de Dynho e Sthe com a relação que Mirella teve com Stefani, na 12º edição do reality. "Não comparem Mirella e Stefani. Eu estava solteira na minha edição da Fazenda. Eu e Teté somos sim amigas! A gente tem uma relação de amizade! A gente se respeita e somos assim, a gente brincava e tudo mais lá dentro, mas até onde eu sei que o limite estava ok. Até porque eu estava solteira e com uma amiga que estava criando intimidade. A gente dava selinho e dormia juntas sim, como amigas", declarou Mirella.

"Não tem sentido vocês quererem justificar eu com a Stefani lá dentro. Eu entrei solteira e mesmo assim tendo responsabilidade afetiva por alguém que eu amava fora do jogo. Quem acompanhou, sabe. Nem eu que tinha um amigo de 8 anos lá dentro tinha essas intimidades com ele. Mesmo já tendo me relacionado. Mesmo solteira. Eu colocava limites mesmo sem precisar. Mas é questão da cabeça de cada um né? Se eu pudesse voltar no tempo…", completou.

