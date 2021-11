Leia e Fatou: entenda polêmica do BlackSwan, grupo de k-pop com brasileira

Uma polêmica está ocorrendo com duas integrantes do girl group de k-pop BlackSwan, que iniciou sua carreira no ano passado e conta com a primeira idol brasileira da indústria sul-coreana. De acordo com informações divulgadas por um familiar, a paranaense Leia estaria sofrendo bullying da senegalesa Fatou. A acusada se pronunciou nas redes sociais, mas logo apagou a publicação.

Tudo começou quando uma pessoa próxima da artista brasileira enviou uma mensagem a uma "fanbase", grupo de fãs responsável por disseminação de informações dos ídolos, indicando que ela estaria sendo vítima de intimidações.

“Segundo o autor das mensagens, a mesma vem intimidando, oprimindo e provocando Larissa (nome verdadeiro de Leia) desde o começo de outubro, porém, que a perseguição tem ficado exponencialmente pior nos últimos dias”, afirmou o “Access Leia”. A situação também foi confirmada pelo portal “Extra”.

“Nas mensagens, a pessoa também culpou a rapper pelo jeito que Larissa estava notavelmente calada nas últimas lives do grupo e o fato de nossa maknae (integrante mais jovem de um grupo de k-pop) estar tão ausente nas redes sociais ultimamente”, continuou o texto.

De acordo com o pronunciamento do familiar, que não teve sua identidade revelada, a brasileira tentou entrar em contato com a DR Music, empresa do BlackSwan, mas nada foi feito sobre o ocorrido.

Com essa situação, a paranaense apagou fotos de seu perfil no Instagram e curtiu alguns comentários no Twitter que estavam lhe defendendo. Não houve, porém, posicionamento oficial dela.

Na manhã deste domingo, 14, Fatou escreveu um texto nas redes sociais, mas excluiu as mensagens depois. Ela acusou Leia de distorcer as verdades a seu favor. “Nós temos um membro no nosso time chamada Leia. Ela é uma dor de cabeça gigante para todos na empresa, desde o nosso CEO, aos nossos professores, até nós, membros. O maior problema é que ela sempre, todos os segundos do dia, pensa só nela mesma”, disse.

“Ela faz o que bem entende sobre outras pessoas. Todo mundo tem que correr ao seu redor, todo mundo tem que combinar com sua batida, todo mundo tem que pensar só nela. Por quê? Porque, em sua mente, ela sempre deve ser o foco principal de tudo. Você diz algo que ela não concorda? Ela faz toda uma história envolvendo o tópico e lhe transforma em uma pessoa ruim. E ela é, em todas as histórias, a vítima”, continuou.

Fatou ainda relatou uma situação que teria presenciado recentemente. “Lisa (Leia) ligou para um amigo dizendo que iria nos arruinar quando ela saísse (isso também é algo que ela diz muito: ‘eu não quero estar aqui, eu não quero estar nesse grupo’). E as pessoas vão escolher seu lado porque ela é brasileira. Então ela começou a rir alto com seu amigo”, afirmou. A postagem foi apagada minutos depois da publicação.

Horas após esse pronunciamento, Leia publicou uma indireta nas redes sociais pedindo para que as pessoas parassem de ser racistas. Entretanto, não falou diretamente sobre o assunto. “Olá amiguinhos! Vamos parar de ser racistas, por favor? Isso vai contra os meus princípios. Obrigada. De nada”, escreveu.

O BlackSwan é um girl-group sul coreano que foi formado pela empresa DR Music. O grupo estreou no mercado do k-pop no ano passado e conta com quatro membros: Youngheun, Fatou, Judy e Leia. A quinta integrante Hyeme deixou a empresa meses depois da formação.

Desde sua estreia, lançou um álbum de estúdio, o “Goodbye Rania”, que tem o single “Tonight”. O lançamento mais recente é a música “Close To Me”.



