Wagner Moura canta ‘Rita’ em programa Altas Horas e diverte internautas

O ator mostrou mais uma faceta do seu talento interpretando a canção de Tierry na Rede Globo do último sábado, 13. Veja vídeo

Convidado para participar do "Altas Horas" do último sábado, 13, Wagner Moura se tornou um dos principais assuntos no Twitter por cantar o hit ‘Rita’ de Tierry no programa da Rede Globo. Estimulado pelo apresentador Serginho Groisman, o ator e diretor pegou o microfone e interpretou o sucesso do cantor baiano.



Wagner Moura conta que descobriu a música na pandemia por causa de Vladmir Brichta, que lhe apresentou a canção e o artista Tierry.

No Twitter, houve muitos comentários sobre o talento do ator. “Não sabia que eu precisava ver o Wagner cantando ‘Rita’ até ver mesmo, obrigada Serginho por esse grande momento!“, comentou uma internauta.

No programa, o artista falou, também, sobre a demora para o lançamento do filme Marighella no Brasil, longa o qual dirigiu. “Não foi lançado, por uma questão que eu chamo de censura. Aí em 2020, quando queríamos, veio a pandemia“, disse. “Quando você vê o governo federal empenhado em impedir o lançamento de um filme, tem algo de errado“, completou Wagner Moura.

vou passar os próximos dias pensando nisso aqui pic.twitter.com/olCSo4DyVA — bruna (@brunnytan) November 14, 2021

