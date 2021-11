A pedido dos netos, Galvão Bueno narra partida de videogame

"Vamo lá, vovô Galvão, narra aí!", depois do pedido fofo, Galvão não só narrou a partida, como chamou a neta Milla para auxiliar nos comentários do jogo dos pequenos.

Dono da voz mais conhecida do país quando o assunto é narração de jogos de futebol, Galvão Bueno, compartilhou vídeo narrando um jogo diferente neste sábado, 13: uma partida de videogame dos netos.

A pedido dos pequenos Otávio e André, de 5 anos, Galvão não só narrou o jogo das crianças, como também chamou a neta Milla, 7, para comentar a partida. “Vamo lá, vovô Galvão, narra aí”, disse um dos meninos. Depois desse pedido, foi difícil dizer não.

O momento fofo foi compartilhado pelo narrador esportivo nas redes sociais. Galvão escreveu: “Quando os netos pedem, a gente narra até videogame!! É bom demais ser avô!”, escreveu nas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando os netos pedem, a gente narra até videogame!! É bom demais ser avô!! pic.twitter.com/ZVyTb6fusy — Galvão Bueno (@galvaobueno) November 13, 2021

Após a publicação, o vídeo viralisou entre os internautas, e alcançou mais 470 mil reproduções no perfil oficial do narrador no Instagram. Já no Twitter, foram mais de duas milhões de visualizações e 25 mil compartilhamentos.



Tags