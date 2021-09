A Fazenda 13: o que acontecerá com Nego do Borel após a expulsão

Nego do Borel foi expulso de "A Fazenda 13" no último sábado, 25 de setembro e a Polícia Civil de São Paulo está investigando o cantor por suspeita de estupro de vulnerável contra a participante Dayane Mello. Devido a quebra de contrato, o cantor precisará cumprir o combinado com a Record TV. As informações são do UOL.

Após a expulsão, Nego terá que devolver todo o cachê recebido e o que ganhou com publicidade. O cantor também perde todos os prêmios conquistados no programa e precisará pagar uma multa pela rescisão. As medidas são as mesmas que foram exigidas de Fernanda Medrado, participante que desistiu do reality na sexta, 24 de setembro.

Nas redes sociais, Medrado chegou a falar sobre o assunto, lamentando as punições, incluindo a perda do carro 0km que havia ganhado no programa. "Perdi o carro, meu cachê, vou pagar a multa não sei como. Começo a assistir e fico pior, meu Deus! Que vontade de sumir. Estou me sentindo um lixo", desabafou nas redes sociais.

Apesar de não ter se pronunciado sobre as punições, Nego do Borel postou um vídeo lamentando sua expulsão e se declarou inocente. "Por dentro eu tô muito quebrado, porque sei que é uma coisa que eu não fiz, e eu não fiz por maldade, eu não sou um monstro que as pessoas estão falando, eu não sou um estuprador. Mas as pessoas não querem saber, elas querem me julgar. Mais uma vez eu perdi", afirmou.

O cantor foi visto em shopping na zona oeste do Rio de Janeiro e depois em um barzinho no Leblon com os amigos, durante o domingo (26). Nas redes sociais, ele chegou a afirmar que se não tivesse sido expulso, teria chegado à final do reality.

