Record ameaçou expulsar Dayane em meio a acusação de abuso de Nego do Borel, diz equipe

Após Nego do Borel ser expulso de "A Fazenda 13", a equipe de Dayane Mello emitiu uma nota de repúdio à RecordTV e à produção do programa, devido ao modo como a emissora conduziu o caso de abuso. A equipe afirmou que o canal não permitiu que a Peoa falasse com autoridades e advogados e teriam também ameaçado de expulsá-la.

Na edição de sábado (25/09), o programa exibiu o momento em que Dayane foi chamada para conversar sobre o ocorrido. Ela foi questionada sobre suas lembranças da noite anterior e chegou a afirmar que tinha consciência de tudo que havia ocorrido, mas ao serem citadas cenas específicas, a participante admitiu que não se lembrava do momento.

"A edição optou por colocá-la como culpada do abuso ocorrido", escreveu a equipe da peoa em nota divulgada nas redes sociais. "Segundo o programa exibido, o resumo da noite da vítima foi correr atrás do homem que a violentou, dando indícios e sinais afirmativos para que o mesmo se sentisse livre para praticar o ato. Mostrando uma narrativa distorcida dos fatos, na qual colocaram a vítima do abuso como alguém que buscou se colocar naquela situação, além de romantizarem todo o ocorrido".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A equipe criticou as imagens exibidas durante a edição e que o programa não teria mostrado "o estado de embriaguez em que Dayane se encontrava", "esconderam dos olhos do público as diversas vezes que Dayane disse para parar" e "não mostraram as falas repugnantes do participante".

Também foi criticada a postura do psicólogo, durante o vídeo exibido no programa, e a equipe afirmou que foi negado a participante o contato com as autoridades e advogados, sob ameaça de expulsão. Confira a nota na íntegra:

Sobre o assunto Nego do Borel é expulso de A Fazenda 13 por acusações de estupro, diz colunista

A Fazenda 13: Galisteu se pronuncia sobre acusações contra Nego do Borel

A Fazenda 13: Dayane Mello recebe atendimento psicológico que teria motivado "decisão justa" sobre expulsão de Borel

Nego do Borel grava vídeo com a mãe após expulsão da Fazenda 13

Tags