Galisteu faz discurso sobre consentimento após expulsão de Nego do Borel

Além de anunciar a expulsão de Nego do Borel de "A Fazenda", que foi acusado de estupro contra uma participante, a apresentadora do reality, Adriane Galisteu, fez alerta sobre consentimento

Depois de anunciar a expulsão de Nego do Borel de "A Fazenda 13", após o cantor ser acusado de estupro contra a participante Dayane Mello, a apresentadora do reality, Adriane Galisteu, encerrou o programa de sábado, 25, com um discurso sobre consentimento.

"Qualquer atitude que possa ameaçar ou colocar em risco a integridade física de um, ou mais participantes, pode levar à expulsão. O entendimento da produção e da direção da Record TV, foi de que o Nego violou as regras. Por uma decisão jurídica da emissora, o Nego do Borel está fora do programa", comunicou a apresentadora.

Depois de anunciar a expulsão do cantor do reality show, Adriane Galisteu finalizou o programa alertando o público com um discurso sobre consentimento. "Depois de tudo o que aconteceu, vale o recado. Quando uma mulher diz não, é não. Quando uma mulher alcoolizada diz sim, também é não", afirmou Galisteu.

O programa terminou em silêncio, sem a tradicional trilha sonora. A Record TV afirmou em nota que todas as imagens foram analisadas por uma equipe multidisciplinar, além dos depoimentos de Dayane e dos demais participantes.

