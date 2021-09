Nego do Borel é expulso de A Fazenda 13 por acusações de estupro, diz colunista

O cantor Nego do Borel será expulso do reality show A Fazenda 13 neste sábado, 25, após ser alvo de acusações de estupro. Espectadores que acompanharam vídeos ao vivo do programa afirmaram que o participante teria abusado sexualmente da modelo Dayane Mello. A informação foi divulgada de forma exclusiva pelo colunista Leo Dias.

De acordo com o colunista, a decisão da saída não foi unânime, mas a pressão do público e de patrocinadores influenciou a decisão de retirar o participante. Os vídeos que mostram Dayane, embriagada após uma festa do programa, negando as iniciativas de Nego debaixo do edredom, causaram indignação em espectadores, que passaram a pedir posicionamento da emissora Record TV e de todos os patrocinadores do reality.

Uma fonte que pediu para não se identificar afirmou ao colunista Ricardo Feltrin, do UOL, que as marcas patrocinadoras do jogo se uniram para pedir a expulsão do funkeiro. Dentre as marcas, a Aurora Alimentos se posicionou em suas redes sociais.

A equipe jurídica de Dayane Mello foi neste sábado ao sítio onde é gravado o programa para apurar os fatos, mas informaram por redes sociais que não conseguiram encontrar com a participante. Equipes de comunicação de outros participantes prestaram apoio à Dayane. A staff de Borel também afirmou ser a favor da apuração do caso.

Acusação de Estupro em A Fazenda 2021: entenda o que aconteceu

Os espectadores de "A Fazenda 13" acusam o cantor Nego do Borel de forçar relações com a modelo Dayane Mello após a última festa da casa na sexta-feira, 24. Circulam nas redes sociais vídeos que mostram o momento em que a modelo, visivelmente bêbada, teria pedido para o cantor parar.

Os dois estavam embaixo do edredom e, em alguns momentos, é possível ver o cantor agarrando a jovem. Dayane aparece em alguns vídeos sem conseguir falar e foi ajudada por outros para vestir o pijama. Ela deitou na mesma cama Nego do Borel, mas gerou preocupação dos outros peões.

Atualizada às 18h09min

