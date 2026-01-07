Vilã na novela das nove? Tatá Werneck comenta suposto papel

Rumor aponta Tatá Werneck em novela das nove, atriz desmente / Crédito: Reprodução / Instagram @tatawerneck

Mesmo antes da estreia, “Quem Ama, Cuida”, próxima novela das nove da Globo, já movimenta bastidores e redes sociais. Um dos assuntos que ganhou força nos últimos dias foi a possível escalação de Tatá Werneck para a trama assinada por Walcyr Carrasco e Cláudia Souto, prevista para ir ao ar em maio, substituindo “Três Graças”, de Aguinaldo Silva.



De acordo com informações divulgadas pela colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, a atriz e comediante estaria reservada para um papel de destaque na história: uma personagem com traços de stalker, que circularia por diferentes núcleos da novela. A ideia seria misturar drama e comédia, explorando um perfil psicológico instável e imprevisível, inspirado na minissérie “Bebê Rena”, sucesso da Netflix lançado em 2024.

Na produção britânica, baseada em fatos reais, o comediante Donny (Richard Gadd) passa a ser perseguido por Martha (Jessica Gunning), uma mulher obcecada que invade todos os aspectos de sua vida.