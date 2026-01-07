Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vilã na novela das nove? Tatá Werneck comenta suposto papel

Vilã na novela das nove? Tatá Werneck comenta suposto papel

Atriz negou no X que viverá personagem stalker inspirada na série "Bebê Rena", apesar de rumores nos bastidores
Atualizado às Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mesmo antes da estreia, “Quem Ama, Cuida”, próxima novela das nove da Globo, já movimenta bastidores e redes sociais.

Um dos assuntos que ganhou força nos últimos dias foi a possível escalação de Tatá Werneck para a trama assinada por Walcyr Carrasco e Cláudia Souto, prevista para ir ao ar em maio, substituindo “Três Graças”, de Aguinaldo Silva.

Leia Também | 'Emily em Paris' é renovada para sexta temporada, anuncia Netflix

De acordo com informações divulgadas pela colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, a atriz e comediante estaria reservada para um papel de destaque na história: uma personagem com traços de stalker, que circularia por diferentes núcleos da novela.

A ideia seria misturar drama e comédia, explorando um perfil psicológico instável e imprevisível, inspirado na minissérie Bebê Rena, sucesso da Netflix lançado em 2024.

Na produção britânica, baseada em fatos reais, o comediante Donny (Richard Gadd) passa a ser perseguido por Martha (Jessica Gunning), uma mulher obcecada que invade todos os aspectos de sua vida.

O caso real que deu origem à série impressiona pelos números: a perseguidora enviou dezenas de milhares de e-mails e centenas de horas de mensagens de voz ao artista.

Tatá Werneck nega a informação

Apesar da repercussão, Tatá Werneck negou publicamente a informação. Nesta segunda-feira, 5, a atriz usou seu perfil no X (antigo Twitter) para dizer que não foi informada sobre o suposto papel e demonstrou surpresa com o boato.

“Eu? Não tô sabendo disso, não, gente. Se for verdade, me avisem… Acho que deram uma viajada aí. Adoraria [ser vilã], mas realmente não foi isso que chegou para mim”, escreveu.

A conversa seguiu em tom bem-humorado com os seguidores. Uma fã brincou perguntando se ela preferia “dois reais ou um personagem misterioso”, ao que Tatá respondeu reforçando que não será a vilã da novela.

“Eu tô indo viajar. Se for verdade, preciso desmarcar e ficar estudando. Não me avisa pelo Choquei, não, que tenho que tomar Rivotril”, ironizou.

Tatá Werneck está longe das novelas desde “Terra e Paixão” (2023) e, até o momento, a Globo não confirmou oficialmente sua participação em “Quem Ama, Cuida”. Enquanto isso, o burburinho sobre nova trama indica que a novela já começa a despertar curiosidade, dentro e fora da televisão.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar