Vilã na novela das nove? Tatá Werneck comenta suposto papel

Vilã na novela das nove? Tatá Werneck comenta suposto papelAtriz negou no X que viverá personagem stalker inspirada na série "Bebê Rena", apesar de rumores nos bastidores
Mesmo antes da estreia, “Quem Ama, Cuida”, próxima novela das nove da Globo, já movimenta bastidores e redes sociais.
Um dos assuntos que ganhou força nos últimos dias foi a possível escalação de Tatá Werneck para a trama assinada por Walcyr Carrasco e Cláudia Souto, prevista para ir ao ar em maio, substituindo “Três Graças”, de Aguinaldo Silva.
De acordo com informações divulgadas pela colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, a atriz e comediante estaria reservada para um papel de destaque na história: uma personagem com traços de stalker, que circularia por diferentes núcleos da novela.
A ideia seria misturar drama e comédia, explorando um perfil psicológico instável e imprevisível, inspirado na minissérie “Bebê Rena”, sucesso da Netflix lançado em 2024.
Na produção britânica, baseada em fatos reais, o comediante Donny (Richard Gadd) passa a ser perseguido por Martha (Jessica Gunning), uma mulher obcecada que invade todos os aspectos de sua vida.
O caso real que deu origem à série impressiona pelos números: a perseguidora enviou dezenas de milhares de e-mails e centenas de horas de mensagens de voz ao artista.
Tatá Werneck nega a informação
Apesar da repercussão, Tatá Werneck negou publicamente a informação. Nesta segunda-feira, 5, a atriz usou seu perfil no X (antigo Twitter) para dizer que não foi informada sobre o suposto papel e demonstrou surpresa com o boato.
“Eu? Não tô sabendo disso, não, gente. Se for verdade, me avisem… Acho que deram uma viajada aí. Adoraria [ser vilã], mas realmente não foi isso que chegou para mim”, escreveu.
A conversa seguiu em tom bem-humorado com os seguidores. Uma fã brincou perguntando se ela preferia “dois reais ou um personagem misterioso”, ao que Tatá respondeu reforçando que não será a vilã da novela.
“Eu tô indo viajar. Se for verdade, preciso desmarcar e ficar estudando. Não me avisa pelo Choquei, não, que tenho que tomar Rivotril”, ironizou.
Tatá Werneck está longe das novelas desde “Terra e Paixão” (2023) e, até o momento, a Globo não confirmou oficialmente sua participação em “Quem Ama, Cuida”. Enquanto isso, o burburinho sobre nova trama indica que a novela já começa a despertar curiosidade, dentro e fora da televisão.