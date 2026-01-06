Pra Quem Gosta é Bom anuncia data dos primeiros shows do Carnaval

Movimentações de foliões no Pré-Carnaval Pra Quem Gosta é Bom na Praça Waldemar Falcão em 2025 / Crédito: Samuel Setubal

Conhecido entre os fortalezenses, o bloco Pra Quem Gosta é Bom estreia a agenda de Carnaval em Fortaleza neste mês de janeiro. O grupo realiza a primeira apresentação de 2026 na Praça dos Correios neste domingo, 11. Já no dia 25 deste mês o bloco retorna à Estação das Artes, localizado no Centro de Fortaleza, assim como a praça.