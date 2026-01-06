Pra Quem Gosta é Bom anuncia data dos primeiros shows do Carnaval

Pra Quem Gosta é Bom anuncia data dos primeiros shows do CarnavalO bloco de Carnaval Pra Quem Gosta é Bom realiza apresentações gratuitas na Praça dos Correios neste domingo, 11, e na Estação das Artes no dia 25 de janeiro
Conhecido entre os fortalezenses, o bloco Pra Quem Gosta é Bom estreia a agenda de Carnaval em Fortaleza neste mês de janeiro.
O grupo realiza a primeira apresentação de 2026 na Praça dos Correios neste domingo, 11. Já no dia 25 deste mês o bloco retorna à Estação das Artes, localizado no Centro de Fortaleza, assim como a praça.
Desde 2018 em atividade, o Pra Quem Gosta é Bom traz no repertório canções que reúnem a essência brasileira, MPB e clássicos regionais no ritmo carnavalesco.
Em fevereiro de 2025, o baile teve o tema "Fé na Festa" e homenageou festas santas e populares. Os integrantes estavam adornados de adereços.
Já em 2024, na Estação das Artes, o grupo celebrou o amor e enfeitou o palco com bandeiras da comunidade LGBTQ+ e a frase “Qualquer maneira de amor vale a pena”.
Bloco Pra Quem Gosta É Bom
Praça dos Correios
- Quando: domingo, 11, às 10 horas
- Quando: Rua Senador Alencar, Praça Waldemar Falcão, S/N - Centro
- Gratuito
Estação das Artes
- Quando: domingo, 25, às 10 horas
- Quando: R. Dr. João Moreira, 540 - Centro
- Gratuito