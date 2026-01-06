Rosa Passos e Beto Guedes são destaques no Festival Jazz & Blues

Rosa Passos e Beto Guedes são destaques no Festival Jazz & BluesFestival de Guaramiranga chega à 27ª edição no Carnaval de 2026 e retoma Teatro Municipal e escadaria da Igreja Matriz
O Festival Jazz & Blues de Guaramiranga chega à 27ª edição durante o Carnaval de 2026, entre 14 e 17 de fevereiro, retomando espaços simbólicos que marcaram a história do evento.
Após mais de uma década, os shows noturnos voltam ao Teatro Municipal, enquanto as apresentações do fim de tarde acontecem novamente na escadaria da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, um dos cartões-postais da cidade serrana do Maciço de Baturité.
Entre os destaques da programação estão Rosa Passos e Beto Guedes, dois nomes centrais da música brasileira. Rosa apresenta o espetáculo “Suíte Brasileira”, reafirmando sua elegância e sofisticação como cantora, compositora e violonista.
Já Beto Guedes leva a Guaramiranga um repertório marcado pela fusão entre MPB, folk e jazz, revisitando sucessos de uma trajetória consagrada na cena conhecida como Clube da Esquina.
Festival Jazz & Blues: programação internacional
A edição de 2026 reúne atrações nacionais, internacionais e cearenses, como o músico, cantor e compositor senegalês Momi Maiga, o violinista francês Nicolas Krassik, o vocalista da Tribo de Jah Fauzi Beydoun, além de artistas locais, como o violonista e guitarrista Moacir Bedê, o grupo de chorinho Murmurando junto com o sanfoneiro Adelson Viana e o pianista Thiago Almeida. Representantes da cena blues de Fortaleza, Felipe Cazaux, Claudio Olieveira e Roberto Lessa apresentam o show "Tributo aos Kings", em homenagem a B.B. King, Freddie King e Albert King.
Toda a programação é gratuita, livre para todos os públicos e conta com recursos de acessibilidade, além de ações formativas, ensaios abertos e encontros com os artistas.
Confira parte da programação do Festival Jazz & Blues 2026
Sábado, 14 de fevereiro
- 16 horas: Moacir Bedê e convidados – 40 anos de música
- Onde: Escadaria da Igreja Matriz
- Gratuito
- 21 horas: Rosa Passos – Suíte Brasileira
- Onde: Teatro Municipal de Guaramiranga
- Gratuito
Domingo, 15 de fevereiro
- 16 horas: Nicolas Krassik
- Onde: Escadaria da Igreja Matriz
- Gratuito
- 21 horas: Beto Guedes
- Onde: Teatro Municipal de Guaramiranga
- Gratuito
Segunda-feira, 16 de fevereiro
- 16 horas: Momi Maiga Quarteto
- Onde: Escadaria da Igreja Matriz
- Gratuito
- 21 horas: Fauzi Beydoun – Bossa Reggae & Blues
- Onde: Teatro Municipal de Guaramiranga
- Gratuito
Terça-feira, 17 de fevereiro
- Manhã: Cláudio & Cleivan (duo instrumental)
- Onde: Igreja da Gruta
- Gratuito
- Manhã: Tamara & Ranier (duo)
- Onde: Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição
- Gratuito
- Manhã: Dona Zefinha – La Charanguita
- Onde: Praça do Teatro Municipal
- Gratuito
27º Festival Jazz & Blues de Guaramiranga
- Quando: de 14 a 17 de fevereiro
- Onde: Guaramiranga, Ceará
- Mais informações: www.jazzeblues.com.br
- Instagram: @festivaljazzeblues