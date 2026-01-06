Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rosa Passos e Beto Guedes são destaques no Festival Jazz & Blues

Festival de Guaramiranga chega à 27ª edição no Carnaval de 2026 e retoma Teatro Municipal e escadaria da Igreja Matriz
Tipo Notícia

O Festival Jazz & Blues de Guaramiranga chega à 27ª edição durante o Carnaval de 2026, entre 14 e 17 de fevereiro, retomando espaços simbólicos que marcaram a história do evento.

Após mais de uma década, os shows noturnos voltam ao Teatro Municipal, enquanto as apresentações do fim de tarde acontecem novamente na escadaria da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, um dos cartões-postais da cidade serrana do Maciço de Baturité.

Leia Também | Com Cátia de França e Foto em Grupo, confira programação musical do Dragão em janeiro

Entre os destaques da programação estão Rosa Passos e Beto Guedes, dois nomes centrais da música brasileira. Rosa apresenta o espetáculo “Suíte Brasileira”, reafirmando sua elegância e sofisticação como cantora, compositora e violonista.

Já Beto Guedes leva a Guaramiranga um repertório marcado pela fusão entre MPB, folk e jazz, revisitando sucessos de uma trajetória consagrada na cena conhecida como Clube da Esquina.

Festival Jazz & Blues: programação internacional

A edição de 2026 reúne atrações nacionais, internacionais e cearenses, como o músico, cantor e compositor senegalês Momi Maiga, o violinista francês Nicolas Krassik, o vocalista da Tribo de Jah Fauzi Beydoun, além de artistas locais, como o violonista e guitarrista Moacir Bedê, o grupo de chorinho Murmurando junto com o sanfoneiro Adelson Viana e o pianista Thiago Almeida. Representantes da cena blues de Fortaleza, Felipe Cazaux, Claudio Olieveira e Roberto Lessa apresentam o show "Tributo aos Kings", em homenagem a B.B. King, Freddie King e Albert King.

Toda a programação é gratuita, livre para todos os públicos e conta com recursos de acessibilidade, além de ações formativas, ensaios abertos e encontros com os artistas.

Confira parte da programação do Festival Jazz & Blues 2026

Sábado, 14 de fevereiro

  • 16 horas: Moacir Bedê e convidados – 40 anos de música
  • Onde: Escadaria da Igreja Matriz
  • Gratuito
  • 21 horas: Rosa Passos – Suíte Brasileira
  • Onde: Teatro Municipal de Guaramiranga
  • Gratuito

Domingo, 15 de fevereiro

  • 16 horas: Nicolas Krassik
  • Onde: Escadaria da Igreja Matriz
  • Gratuito
  • 21 horas: Beto Guedes
  • Onde: Teatro Municipal de Guaramiranga
  • Gratuito

Segunda-feira, 16 de fevereiro

  • 16 horas: Momi Maiga Quarteto
  • Onde: Escadaria da Igreja Matriz
  • Gratuito
  • 21 horas: Fauzi Beydoun – Bossa Reggae & Blues
  • Onde: Teatro Municipal de Guaramiranga
  • Gratuito

Terça-feira, 17 de fevereiro

  • Manhã: Cláudio & Cleivan (duo instrumental)
  • Onde: Igreja da Gruta
  • Gratuito
  • Manhã: Tamara & Ranier (duo)
  • Onde: Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição
  • Gratuito
  • Manhã: Dona Zefinha – La Charanguita
  • Onde: Praça do Teatro Municipal
  • Gratuito

 

27º Festival Jazz & Blues de Guaramiranga

