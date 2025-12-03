Baleia da Faria Lima e mais decorações de Natal bizarras

Gorro de Natal da baleia da Faria Lima foi substituído após repercussão nas redes sociais / Crédito: Reprodução / X

O principal símbolo da avenida Faria Lima, importante centro comercial e financeiro de São Paulo, viralizou nas redes sociais após ganhar um adereço especial de Natal. O episódio ocorreu na última quarta-feira, 26. A baleia com gorro de Natal vermelho na ponta da “cabeça” rendeu comentários e memes entre os internautas e a estátua chegou a receber apelidos “Moby Dick” e “Pirorca”, além de ter recebido outros comentários associando a escultura ao órgão sexual masculino.

Após a repercussão, o gorro foi substituído por um menor; ainda assim, a internet não deixou passar em branco. Moby Dick da Faria lima ganha gorro de Natal



Às vezes eu acho que ninguém está mais levando este país a sério… cara, eu vejo de tudo… menos uma baleia, se é que você me entende. pic.twitter.com/bs2RrnfxTN — Frieren Mensageira da Opressão (@FrierenOpresora) November 28, 2025 Baleia da Faria lima ganha gorro de Natal,

nem vou comentar. — Arlete Caetana (@ArleteCaetana) November 27, 2025



Decorações natalinas que deram errado Apesar de inusitado, a decoração natalina da baleia da Faria Lima não foi a única que deu errado. Frequentemente, a criatividade acaba perdendo espaço para a preguiça, o esforço mínimo e a falta de atenção, gerando resultados inesperados. Com o Natal chegando, é melhor tomar cuidado com a decoração e evitar desfechos bizarros.