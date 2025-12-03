Baleia da Faria Lima e mais decorações de Natal bizarras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Baleia da Faria Lima e mais: as decorações de Natal que não deram certo

Símbolo da avenida São Paulo ganhou um gorro de Natal e rendeu memes. Veja outras decorações natalinas que viralizaram pelo resultado inusitado
Atualizado às Autor Taís Lustosa/ Especial para O POVO
O principal símbolo da avenida Faria Lima, importante centro comercial e financeiro de São Paulo, viralizou nas redes sociais após ganhar um adereço especial de Natal. O episódio ocorreu na última quarta-feira, 26.

A baleia com gorro de Natal vermelho na ponta da “cabeça” rendeu comentários e memes entre os internautas e a estátua chegou a receber apelidos “Moby Dick” e “Pirorca”, além de ter recebido outros comentários associando a escultura ao órgão sexual masculino.

Após a repercussão, o gorro foi substituído por um menor; ainda assim, a internet não deixou passar em branco.


Decorações natalinas que deram errado

Apesar de inusitado, a decoração natalina da baleia da Faria Lima não foi a única que deu errado. Frequentemente, a criatividade acaba perdendo espaço para a preguiça, o esforço mínimo e a falta de atenção, gerando resultados inesperados.

Com o Natal chegando, é melhor tomar cuidado com a decoração e evitar desfechos bizarros.

Corneta ou cigarro?

Em 2018, a Prefeitura de João Neiva, no Espírito Santo, decidiu se enfeitar para o Natal com uma estatueta do que deveria ser um anjo segurando uma corneta.

A imagem viralizou e rendeu compartilhamentos e comentários que associaram a corneta a um cigarro.

A piada foi tanta, que, no ano seguinte, alguns cidadãos criaram uma petição para a Prefeitura trazer o anjo novamente.

Árvore de Natal de Rio Claro

Em Rio Claro, São Paulo, a árvore de Natal colocada em uma rotatória viralizou nas redes sociais, em 2019. O enfeite, de estrutura simples, foi comparado a uma tenda e a uma barraca de acampamento.

A Prefeitura lamentou a “abordagem jocosa” e afirmou que a árvore foi feita com material reaproveitado.

Os moradores, incomodados com a repercussão negativa, criaram um grupo para 'adotar' duas árvores e enfeitá-las, de forma a deixá-las mais apresentáveis.

Árvore de pneus

A árvore levou cerca de 60 dias para ser montada e foi construída por servidores da prefeitura e voluntários da cidade
A árvore levou cerca de 60 dias para ser montada e foi construída por servidores da prefeitura e voluntários da cidade Crédito: Reprodução / Facebook

Montada a partir da reutilização de materiais recicláveis a árvore de pneus e garrafas pet foi alvo de críticas e piadas na cidade de Cujubim, em Rondônia, em 2017.

Adecoração levou cerca de 60 dias para ser montada e foi construída por servidores da Prefeitura e voluntários da cidade. Segundo a gestão municipal, a ideia de montar a árvore de Natal é "louvável" e "merece elogios", pela utilização de materiais reciclados e pela economia nos cofres públicos.

Após a repercussão negativa, o objeto foi substituído.

Esquilo do Shopping Flamboyant

Sete anos atrás, em 2018, o Shopping Flamboyant, em Goiânia, escolhia um lugar um tanto…inusitado para colocar o esquilo de decoração de Natal.

A imagem do roedor sentado no topo da árvore foi tão icônica que continuou reverberando anos depois. A cada ano, usuários do X relembram o icônico enfeite e clamam que o shopping volte com a decoração.

Urso após um ano atribulado

A prefeitura da cidade de Batatais, em São Paulo, trouxe para celebrar o Natal de 2023 um urso de cerca de 10 metros de altura feito com um material semelhante à grama, que segurava o dizeres “Natal Encantado”

No entanto, a decoração repercutiu nas redes sociais e recebeu comentários falando que o animal “teve um 2023 atribulado”, devido aos olhos arregalados e desnivelados.

