Baleia da Faria Lima e mais decorações de Natal bizarras

Baleia da Faria Lima e mais: as decorações de Natal que não deram certoSímbolo da avenida São Paulo ganhou um gorro de Natal e rendeu memes. Veja outras decorações natalinas que viralizaram pelo resultado inusitado
O principal símbolo da avenida Faria Lima, importante centro comercial e financeiro de São Paulo, viralizou nas redes sociais após ganhar um adereço especial de Natal. O episódio ocorreu na última quarta-feira, 26.
A baleia com gorro de Natal vermelho na ponta da “cabeça” rendeu comentários e memes entre os internautas e a estátua chegou a receber apelidos “Moby Dick” e “Pirorca”, além de ter recebido outros comentários associando a escultura ao órgão sexual masculino.
Após a repercussão, o gorro foi substituído por um menor; ainda assim, a internet não deixou passar em branco.
Moby Dick da Faria lima ganha gorro de Natal
Às vezes eu acho que ninguém está mais levando este país a sério… cara, eu vejo de tudo… menos uma baleia, se é que você me entende.
Baleia da Faria lima ganha gorro de Natal,
nem vou comentar.
Decorações natalinas que deram errado
Apesar de inusitado, a decoração natalina da baleia da Faria Lima não foi a única que deu errado. Frequentemente, a criatividade acaba perdendo espaço para a preguiça, o esforço mínimo e a falta de atenção, gerando resultados inesperados.
Com o Natal chegando, é melhor tomar cuidado com a decoração e evitar desfechos bizarros.
Corneta ou cigarro?
Em 2018, a Prefeitura de João Neiva, no Espírito Santo, decidiu se enfeitar para o Natal com uma estatueta do que deveria ser um anjo segurando uma corneta.
A imagem viralizou e rendeu compartilhamentos e comentários que associaram a corneta a um cigarro.
A piada foi tanta, que, no ano seguinte, alguns cidadãos criaram uma petição para a Prefeitura trazer o anjo novamente.
Árvore de Natal de Rio Claro
Em Rio Claro, São Paulo, a árvore de Natal colocada em uma rotatória viralizou nas redes sociais, em 2019. O enfeite, de estrutura simples, foi comparado a uma tenda e a uma barraca de acampamento.
A Prefeitura lamentou a “abordagem jocosa” e afirmou que a árvore foi feita com material reaproveitado.
Os moradores, incomodados com a repercussão negativa, criaram um grupo para 'adotar' duas árvores e enfeitá-las, de forma a deixá-las mais apresentáveis.
Árvore de pneus
Montada a partir da reutilização de materiais recicláveis a árvore de pneus e garrafas pet foi alvo de críticas e piadas na cidade de Cujubim, em Rondônia, em 2017.
Adecoração levou cerca de 60 dias para ser montada e foi construída por servidores da Prefeitura e voluntários da cidade. Segundo a gestão municipal, a ideia de montar a árvore de Natal é "louvável" e "merece elogios", pela utilização de materiais reciclados e pela economia nos cofres públicos.
Após a repercussão negativa, o objeto foi substituído.
Esquilo do Shopping Flamboyant
Sete anos atrás, em 2018, o Shopping Flamboyant, em Goiânia, escolhia um lugar um tanto…inusitado para colocar o esquilo de decoração de Natal.
A imagem do roedor sentado no topo da árvore foi tão icônica que continuou reverberando anos depois. A cada ano, usuários do X relembram o icônico enfeite e clamam que o shopping volte com a decoração.
Urso após um ano atribulado
A prefeitura da cidade de Batatais, em São Paulo, trouxe para celebrar o Natal de 2023 um urso de cerca de 10 metros de altura feito com um material semelhante à grama, que segurava o dizeres “Natal Encantado”
No entanto, a decoração repercutiu nas redes sociais e recebeu comentários falando que o animal “teve um 2023 atribulado”, devido aos olhos arregalados e desnivelados.