Coral do Natal de Luz percorre bairros de Fortaleza no fim de semana

Coral do Ceará Natal de Luz irá passar por diversos bairros de Fortaleza durante o mês de dezembro
Atualizado às Autor Lillian Santos
Lillian Santos
Fortaleza já está preparada para o mês mais iluminado e mágico: dezembro. A poucos dias do Natal, a capital cearense é palco, neste fim de semana, de apresentações especiais que vão emocionar toda a família.

Leia também | 13ª edição do Concerto de Natal na Catedral de Fortaleza será 29 de novembro

Com início neste sábado, 29, o Coral Itinerante do Ceará Natal de Luz leva música para os bairros da Messejana, a partir do supermercado Frangolândia, e Cidade dos Funcionários, no Lago Jacarey. As apresentações são realizadas das 18h às 20 horas.

Percorrendo, este ano, 17 localidades na Cidade, o Coral da Luz é formado pelas cantoras Esther Fontenelle e Adriane Moreno e grupo regido pelo maestro Poty Fontenelle.

Já no domingo, 30, o Coral Itinerante do Ceará Natal de Luz dá início ao trajeto musical do Hospital Infantil Albert Sabin, no bairro Vila União, e segue até a Avenida L, no Conjunto Prefeito José Walter.

Veja trajeto do Coral Itinerante do Ceará Natal de Luz

Sábado, 29

  • Rua Manuel Castelo Branco, 352 - Messejana (Supermercado Frangolândia)
  • Avenida Ministro José Américo - Messejana
  • Avenida Pedro Lazar - Messejana
  • Rua Marechal Lott - Parque Iracema
  • Avenida Viena Weyne - Messejana
  • Lago Jacarey - Cidade dos Funcionários

Acompanhe trajeto no link

Domingo, 30

  • Rua Jorge Acúrcio, 807 - Vila União (Emergência do Hospital Infantil Albert Sabin)
  • Rua Alberto Montezuma, 350 - Vila União (Associação Peter Pan)
  • Avenida Luciano Carneiro - Vila União
  • Rua Via Láctea - Vila União
  • Travessa Alberto Magno - Bom Futuro
  • Avenida Godofredo Maciel - Parangaba
  • Rua Benjamim Brasil - Mondubim
  • Avenida Bernardo Manuel - Pref. José Walter
  • Avenida L - Pref. José Walter

Acompanhe trajeto no link

