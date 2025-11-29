Coral do Natal de Luz percorre bairros de Fortaleza no fim de semana

Coral do Natal de Luz percorre bairros de Fortaleza no fim de semanaCoral do Ceará Natal de Luz irá passar por diversos bairros de Fortaleza durante o mês de dezembro
Fortaleza já está preparada para o mês mais iluminado e mágico: dezembro. A poucos dias do Natal, a capital cearense é palco, neste fim de semana, de apresentações especiais que vão emocionar toda a família.
Com início neste sábado, 29, o Coral Itinerante do Ceará Natal de Luz leva música para os bairros da Messejana, a partir do supermercado Frangolândia, e Cidade dos Funcionários, no Lago Jacarey. As apresentações são realizadas das 18h às 20 horas.
Percorrendo, este ano, 17 localidades na Cidade, o Coral da Luz é formado pelas cantoras Esther Fontenelle e Adriane Moreno e grupo regido pelo maestro Poty Fontenelle.
Já no domingo, 30, o Coral Itinerante do Ceará Natal de Luz dá início ao trajeto musical do Hospital Infantil Albert Sabin, no bairro Vila União, e segue até a Avenida L, no Conjunto Prefeito José Walter.
Veja trajeto do Coral Itinerante do Ceará Natal de Luz
Sábado, 29
- Rua Manuel Castelo Branco, 352 - Messejana (Supermercado Frangolândia)
- Avenida Ministro José Américo - Messejana
- Avenida Pedro Lazar - Messejana
- Rua Marechal Lott - Parque Iracema
- Avenida Viena Weyne - Messejana
- Lago Jacarey - Cidade dos Funcionários
Domingo, 30
- Rua Jorge Acúrcio, 807 - Vila União (Emergência do Hospital Infantil Albert Sabin)
- Rua Alberto Montezuma, 350 - Vila União (Associação Peter Pan)
- Avenida Luciano Carneiro - Vila União
- Rua Via Láctea - Vila União
- Travessa Alberto Magno - Bom Futuro
- Avenida Godofredo Maciel - Parangaba
- Rua Benjamim Brasil - Mondubim
- Avenida Bernardo Manuel - Pref. José Walter
- Avenida L - Pref. José Walter