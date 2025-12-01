Conheça 5 filmes brasileiros para assistir no Natal

Clima de Natal: conheça filmes brasileiros para assistir em dezembroO catálogo nacional de filmes de Natal cresce no cinema e no streaming; veja cinco produções brasileiras para curtir em família
Por muito tempo, o Natal nas telas era sinônimo de neve, lareiras e suéteres, um universo importado diretamente do cinema norte-americano.
No entanto, o cinema nacional tem, nos últimos anos, reivindicado essa data festiva, trazendo, para as telas, grandes e pequenas histórias que, de fato, refletem a realidade, o humor e as confusões da ceia brasileira.
Com a força do streaming, que abriu espaço e demanda para produções locais, o gênero de filmes natalinos ganhou um toque tropical, substituindo o frio pela aglomeração em ambientes quentes, o bom velhinho pela figura do "tio do pavê" e representando as tensões familiares que só a festa de fim de ano consegue criar.
Filmes de comédias e dramas de Natal com DNA nacional
Tudo Bem no Natal que Vem
- Ano de lançamento: 2020
- O filme: Considerado um marco, foi o primeiro filme de Natal brasileiro original da Netflix. Protagonizado por Leandro Hassum (Jorge), narra a história de um homem que detesta o Natal, apesar de fazer aniversário na mesma data. Após um acidente, ele fica preso em um loop temporal, revivendo o dia 24 de dezembro sucessivamente.
- O toque brasileiro: A comédia de erro e o drama familiar se misturam à lição de valorização dos laços afetivos. O filme aborda o Natal com o calor e o caos típicos das grandes famílias brasileiras, ressoando com o público nacional e internacional.
- Onde assistir: Netflix
10 Horas Para o Natal
- Ano de lançamento: 2020
- O filme: Uma aventura familiar estrelada por Giulia Benite, Luis Lobianco e Karina Ramil. Três irmãos se unem para bolar um plano mirabolante: reunir os pais divorciados a tempo para a ceia de Natal, na tentativa de resgatar o espírito natalino que se perdeu com a separação.
- O toque brasileiro: A narrativa foca na realidade de famílias separadas e na esperança infantil de reverter a situação, tudo isso sob a pressão de um relógio que corre contra o caos da véspera.
- Onde assistir: Prime Video
Feliz Natal
- Ano de lançamento: 2008
- O filme: Uma produção anterior à explosão do gênero no streaming, dirigida por Selton Mello. Apresenta um tom mais dramático, acompanhando um homem que retorna à sua cidade natal para passar o Natal com a família, mergulhando em tensões, ressentimentos e segredos.
- O toque brasileiro: Distanciando-se da comédia fácil, o filme é um retrato cru das crises familiares de fim de ano, mostrando o lado melancólico e complexo da data.
- Onde assistir: Prime Video
O Primeiro Natal do Mundo
- Ano de lançamento: 2023
- O filme: Uma comédia fantasiosa que inverte a lógica natalina. Após um pedido de criança, o Natal e a figura do Papai Noel desaparecem. Uma família caótica (liderada por Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos) precisa, então, recriar a data do zero, reaprendendo o seu significado.
- O toque brasileiro: Aposta no humor físico e na dinâmica familiar desajustada, utilizando a ausência dos símbolos natalinos tradicionais para destacar o que realmente importa na celebração brasileira: a união e a reinvenção da festa.
- Onde assistir: Prime Video
Um Natal Cheio de Graça
- Ano de lançamento: 2022
- O filme: Uma comédia romântica que aposta no choque cultural e de classes. Carlinhos (Sérgio Malheiros), após descobrir uma traição, apresenta Graça (Gkay) como sua nova namorada para sua família tradicional e rica, liderada pela matriarca Lady Sofia (Vera Fischer). Graça, com seu jeito caótico e desbocado, tumultua a ceia na mansão.
- O toque brasileiro: O filme explora a sátira social e a quebra de protocolos na ceia de Natal, utilizando o humor popular e o contraste entre o requinte da elite e a irreverência.
- Onde assistir: Netflix