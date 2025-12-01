Conheça 5 filmes brasileiros para assistir no Natal

O catálogo nacional de filmes de Natal cresce no cinema e no streaming; veja cinco produções brasileiras para curtir em família

Por muito tempo, o Natal nas telas era sinônimo de neve, lareiras e suéteres, um universo importado diretamente do cinema norte-americano.

No entanto, o cinema nacional tem, nos últimos anos, reivindicado essa data festiva, trazendo, para as telas, grandes e pequenas histórias que, de fato, refletem a realidade, o humor e as confusões da ceia brasileira.