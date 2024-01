Urso de decoração de Natal viraliza em SP: 'Teve um 2023 atribulado'

A prefeitura da cidade de Batatais, em São Paulo, chamou a atenção dos internautas depois de divulgar a decoração de Natal nas redes sociais. O município de 58 mil habitantes trouxe para celebrar a data um urso de cerca de 10 metros de altura feito com um material semelhante à grama.

No entanto, com um formato mais quadrado e os dizeres “Natal Encantado”, a decoração repercutiu nas redes sociais e comentários falando que o animal “teve um 2023 atribulado” começaram a surgir. O formato do urso ainda recebeu questionamentos sobre o desnível dos olhos e comparações com um rato.

“Acho que quando estavam montando esqueceu o que seria” , escreveu um internauta. A prefeitura alegou, em nota enviada ao portal G1, que a decoração já havia sido usada no ano de 2022, mas que não havia chamado tanta atenção da população.