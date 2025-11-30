Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Iza fala sobre repercussão da vida pessoal: 'Procuro me blindar'

Em entrevista exclusiva ao O POVO, a cantora fluminense falou sobre o impacto da exposição pública da sua vida pessoal no trabalho; confira
Atualizado às Autor Raquel Aquino
Raquel Aquino Autor
A cantora Iza, conhecida por grandes hits como “Pesadão”, “Brisa” e “Dona de Mim”, viveu momentos de grande exposição da sua vida pessoal nas redes sociais. Entre traições, reconciliações e maternidade, a artista conversou com O POVO sobre sua postura diante da repercussão de sua vida pessoal.

A artista estará em Fortaleza no próximo fim de semana para participação no Festival Elos - programação realizada entre 4 e 7 de dezembro, gratuita e que também terá Gaby Amarantos e Vanessa da Mata integram o line-up. Confira a lista completa de atrações no fim da matéria.

No atual momento de sua vida, ela fala sobre manter a vida pessoal fora dos holofotes e em equilíbrio com seu trabalho. “Esse equilíbrio é uma coisa que busco ativamente. Procuro me blindar contra a negatividade das redes sociais e assim preservar a minha saúde mental”, conta.

“A exposição excessiva nos deixa frágil e é importante equilibrar a vida pessoal e a profissional. Sei dos desafios da fama, sei também do tamanho que a internet tem na nossa vida e entendo também que muitos dos comentários são um reflexo da preocupação que as pessoas têm comigo. Mas também tem muita gente que está lá só para incitar a raiva e o ódio”, complementa a cantora.

Iza sobre o nascimento da filha

Sobre o nascimento de Nala, sua filha ainda bebê, de 1 ano, ela destaca que enriqueceu ainda mais sua música e vida pessoal.

“A Nala me transformou em uma mulher muito mais completa, pessoal e profissionalmente. Ela é maneira demais, uma criança muito legal. Com ela, aprendi a enxergar as coisas com outro olhar, a entender meu papel no mundo, a minha verdadeira caminhada”, finaliza.

Confira a programação do Festival Elos 2025

Palco Belchior

  • Makem
  • Camaleoa
  • Belinho da Silva
  • Horabuena
  • Cor dos Olhos
  • Moon Kenzo
  • Máquinas
  • Clau Aniz
  • Orquestra Popular do Nordeste
  • Milla Sampaio
  • Caio Castelo
  • Theresa Rachel
  • Batuta
  • Mulher Barbada
  • Clarisse Aires
  • Má Dame
  • Briar
  • Roda das Minas
  • Orlângelo
  • Murmurando
  • Cordas que Falam

Onde: Centro Cultural Belchior
Quando: 4 e 5 de dezembro

Palco Aparelhagem

  • JSom A Fênix do Marajó
  • Montage
  • Gabivic
  • Vanessa A Cantora
  • O Cheiro do Queijo

Onde: palco secundário da Praia de Iracema
Quando: 6 e 7 de dezembro

Palco Elos

  • Iza
  • Gaby Amarantos
  • Vanessa da Mata
  • Getúlio Abelha
  • Pantico Rocha
  • Procurando Kalu
  • Caiô e Outragalera
  • Gabi Nunes
  • Juruviara

Onde: palco principal da Praia de Iracema
Quando: 6 e 7 de dezembro

Festival Elos 2025

  • Quando: de 4 a 7 de dezembro
  • Onde: Praia de Iracema e Centro Cultural Belchior
  • Mais informações: @elosfestival
  • Gratuito

