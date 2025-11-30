Iza fala sobre repercussão da vida pessoal: 'Procuro me blindar'

Em entrevista exclusiva ao O POVO, Iza falou sobre o impacto da exposição pública da sua vida pessoal no trabalho; confira / Crédito: Maria Magalhães/Divulgação

A cantora Iza, conhecida por grandes hits como “Pesadão”, “Brisa” e “Dona de Mim”, viveu momentos de grande exposição da sua vida pessoal nas redes sociais. Entre traições, reconciliações e maternidade, a artista conversou com O POVO sobre sua postura diante da repercussão de sua vida pessoal. A artista estará em Fortaleza no próximo fim de semana para participação no Festival Elos - programação realizada entre 4 e 7 de dezembro, gratuita e que também terá Gaby Amarantos e Vanessa da Mata integram o line-up. Confira a lista completa de atrações no fim da matéria.

No atual momento de sua vida, ela fala sobre manter a vida pessoal fora dos holofotes e em equilíbrio com seu trabalho. “Esse equilíbrio é uma coisa que busco ativamente. Procuro me blindar contra a negatividade das redes sociais e assim preservar a minha saúde mental”, conta. “A exposição excessiva nos deixa frágil e é importante equilibrar a vida pessoal e a profissional. Sei dos desafios da fama, sei também do tamanho que a internet tem na nossa vida e entendo também que muitos dos comentários são um reflexo da preocupação que as pessoas têm comigo. Mas também tem muita gente que está lá só para incitar a raiva e o ódio”, complementa a cantora. Leia também | Yuri Lima se pronuncia após trair Iza: 'A culpa é toda minha'

Iza sobre o nascimento da filha Sobre o nascimento de Nala, sua filha ainda bebê, de 1 ano, ela destaca que enriqueceu ainda mais sua música e vida pessoal. Relacionado | Nasce primeira filha de Iza; cantora anuncia nascimento de Nala “A Nala me transformou em uma mulher muito mais completa, pessoal e profissionalmente. Ela é maneira demais, uma criança muito legal. Com ela, aprendi a enxergar as coisas com outro olhar, a entender meu papel no mundo, a minha verdadeira caminhada”, finaliza.

Confira a programação do Festival Elos 2025 Palco Belchior Makem



Camaleoa



Belinho da Silva



Horabuena



Cor dos Olhos



Moon Kenzo



Máquinas



Clau Aniz



Orquestra Popular do Nordeste



Milla Sampaio



Caio Castelo



Theresa Rachel



Batuta



Mulher Barbada



Clarisse Aires



Má Dame



Briar



Roda das Minas



Orlângelo



Murmurando



Cordas que Falam Onde: Centro Cultural Belchior

Quando: 4 e 5 de dezembro Palco Aparelhagem JSom A Fênix do Marajó



Montage



Gabivic



Vanessa A Cantora



O Cheiro do Queijo Onde: palco secundário da Praia de Iracema

Quando: 6 e 7 de dezembro Palco Elos Iza



Gaby Amarantos



Vanessa da Mata



Getúlio Abelha



Pantico Rocha



Procurando Kalu



Caiô e Outragalera



Gabi Nunes



Juruviara Onde: palco principal da Praia de Iracema

Quando: 6 e 7 de dezembro