Iza fala sobre repercussão da vida pessoal: 'Procuro me blindar'Em entrevista exclusiva ao O POVO, a cantora fluminense falou sobre o impacto da exposição pública da sua vida pessoal no trabalho; confira
A cantora Iza, conhecida por grandes hits como “Pesadão”, “Brisa” e “Dona de Mim”, viveu momentos de grande exposição da sua vida pessoal nas redes sociais. Entre traições, reconciliações e maternidade, a artista conversou com O POVO sobre sua postura diante da repercussão de sua vida pessoal.
A artista estará em Fortaleza no próximo fim de semana para participação no Festival Elos - programação realizada entre 4 e 7 de dezembro, gratuita e que também terá Gaby Amarantos e Vanessa da Mata integram o line-up. Confira a lista completa de atrações no fim da matéria.
No atual momento de sua vida, ela fala sobre manter a vida pessoal fora dos holofotes e em equilíbrio com seu trabalho. “Esse equilíbrio é uma coisa que busco ativamente. Procuro me blindar contra a negatividade das redes sociais e assim preservar a minha saúde mental”, conta.
“A exposição excessiva nos deixa frágil e é importante equilibrar a vida pessoal e a profissional. Sei dos desafios da fama, sei também do tamanho que a internet tem na nossa vida e entendo também que muitos dos comentários são um reflexo da preocupação que as pessoas têm comigo. Mas também tem muita gente que está lá só para incitar a raiva e o ódio”, complementa a cantora.
Iza sobre o nascimento da filha
Sobre o nascimento de Nala, sua filha ainda bebê, de 1 ano, ela destaca que enriqueceu ainda mais sua música e vida pessoal.
“A Nala me transformou em uma mulher muito mais completa, pessoal e profissionalmente. Ela é maneira demais, uma criança muito legal. Com ela, aprendi a enxergar as coisas com outro olhar, a entender meu papel no mundo, a minha verdadeira caminhada”, finaliza.
Confira a programação do Festival Elos 2025
Palco Belchior
- Makem
- Camaleoa
- Belinho da Silva
- Horabuena
- Cor dos Olhos
- Moon Kenzo
- Máquinas
- Clau Aniz
- Orquestra Popular do Nordeste
- Milla Sampaio
- Caio Castelo
- Theresa Rachel
- Batuta
- Mulher Barbada
- Clarisse Aires
- Má Dame
- Briar
- Roda das Minas
- Orlângelo
- Murmurando
- Cordas que Falam
Onde: Centro Cultural Belchior
Quando: 4 e 5 de dezembro
Palco Aparelhagem
- JSom A Fênix do Marajó
- Montage
- Gabivic
- Vanessa A Cantora
- O Cheiro do Queijo
Onde: palco secundário da Praia de Iracema
Quando: 6 e 7 de dezembro
Palco Elos
- Iza
- Gaby Amarantos
- Vanessa da Mata
- Getúlio Abelha
- Pantico Rocha
- Procurando Kalu
- Caiô e Outragalera
- Gabi Nunes
- Juruviara
Onde: palco principal da Praia de Iracema
Quando: 6 e 7 de dezembro
Festival Elos 2025
- Quando: de 4 a 7 de dezembro
- Onde: Praia de Iracema e Centro Cultural Belchior
- Mais informações: @elosfestival
- Gratuito