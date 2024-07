Yuri Lima se pronuncia após trair Iza: 'A culpa é toda minha'

Em resposta ao colunista, ele agradeceu por ter primeiro avisado Iza, que está grávida de seis meses de Yuri, antes de publicar prints da conversa com a amante com quem trocava mensagens no WhatsApp.

“Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências. De novo, obrigado por pelo menos avisar ela antes”, finaliza.