Reconciliação? Iza exigiu saída de Yuri Lima do Mirassol

Grávida da primeira filha, a cantora Iza reatou a relação com o jogador Yuri Lima após expor traição dele com a produtora de conteúdo adulto Kevelin Gomes

Um dos assuntos do momento, desde o dia 26 de agosto, tem sido a reconciliação da cantora Iza com Yuri Lima, após quase dois meses do rompimento devido a uma traição do jogador paulista. Neste domingo, 1º, a colunista Fábia Oliveira, do Jornal Metrópole, divulgou novas informações sobre a volta do relacionamento.

De acordo com fontes da colunista, Iza aceitou reatar a relação e eles estão morando juntos. Entretanto, a cantora fez algumas exigências para que isso fosse possível e a principal foi a saída de Yuri do Mirassol. Ela também pediu que o jogador não voltasse a atuar no futebol e passasse a trabalhar em sua empresa.

