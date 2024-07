Iza e Yuri Lima: relembre como foi o relacionamento do casal

Iza e Yuri estão esperando o primeiro filho do casal Crédito: Reprodução/ Instagram

A cantora Iza anunciou o fim do relacionamento de 1 ano e 4 meses com o jogador de futebol Yuri Lima, na última quarta-feira, 10. O vídeo de pronunciamento da artista foi publicado em suas redes sociais, após Iza descobrir traição de seu parceiro. Juntos há menos de dois anos, Iza e Yuri serão pais de Nala. A cantora anunciou a gravidez em abril. Relembre a história do casal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Iza e Yuri: namoro longe dos holofotes O primeiro contato dos dois foi pelas redes sociais ainda em 2022, quando Yuri decidiu mandar mensagem para a cantora no Instagram. Iza, recém divorciada do produtor musical Sérgio Santos, resolveu dar uma chance ao jogador do Mirassol. A partir daí, eles começaram a se aproximar.

Sempre mantendo a vida pessoal fora dos holofotes, o casal só assumiu o namoro em fevereiro de 2023, por meio de uma publicação no perfil de Yuri Lima no Instagram. O jogador então, postou a primeira foto dos dois, com a legenda: "Dona de mim", em uma referência à canção da artista. Em abril deste ano, os dois usaram as redes sociais para divulgar a gravidez de Iza. O vídeo do chá revelação foi publicado no perfil da cantora, que em seguida, em live no Instagram, exibiu a barriga pela primeira vez: "Sempre tive o sonho de ser mãe. É uma coisa que faz parte da minha vida", disse Iza.