Ilze Scamparini demonstra desconforto com William Bonner; entenda

No Vaticano, Ilze Scamparini se afasta de william Bonner e evita contato em cobertura do Jornal Nacional sobre as notícias do conclave / Crédito: Rede globo/reprodução

O comportamento da correspondente internacional da TV Globo na Itália, Ilze Scampirini, virou debate nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 7. Internautas notaram que a jornalista “fugiu” de um abraço de William Bonner, âncora do Jornal Nacional, e evitou contato físico com o apresentador durante uma entrada ao vivo.

Interação entre Ilze e Bonner repercute nas redes Na web, os usuários apontaram o desconforto de Ilze: “Gente, o que rolou aqui? O William Bonner forçando uma simpatia e a Ilze Scamparini totalmente desconfortável e se afastando dele. Ilze, se você estiver em perigo, suba no primeiro telhado à sua frente e chame por socorro! Estamos com a diva!”, destacou um usuário do X (antigo Twitter). Outro internauta se juntou aos comentários ao questionar o desconforto da correspondente. “O que aconteceu com a correspondente, Ilze, da TV Globo, no ao vivo ao lado do William Boner? Totalmente desconfortável e de cabeça baixa, como assim? Uma mulher instruída e profissional, porque agiu dessa forma? Estou até agora sem entender”. LEIA TAMBÉM | Chico César apresenta o show 'Vestido de Amor' na Estação das Artes

Usuários da rede social também brincaram com a situação:"Como assim o William Bonner teve a audácia de tirar a Ilze Scamparini de cima do telhado dela?", escreve um. Ilze Scampirini declarou “cansaço extremo” em 2015 Em novembro de 2015, a jornalista protagonizou situação semelhante ao interagir com Bonner. Scamparini estava em Paris para a cobertura dos atentados terroristas cometidos por radicais islâmicos. Durante a entrada ao vivo no jornal, fez uma espécie de desabafo. “Peço desculpas pelo cansaço extremo e gostaria de me apresentar em melhor forma. Mas vamos lá”, disse.