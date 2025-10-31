Bruna Unzueta assume namoro com jogadora de vôlei; saiba quem é

Após fãs perceberem pistas em fotos publicadas nas redes sociais, a ex-apresentadora do PodDelas confirmou o namoro com a atleta da seleção brasileira de vôlei / Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta quarta-feira, 29, a influenciadora Bruna Unzueta e a jogadora da seleção brasileira de vôlei Gabriela Guimarães confirmaram os rumores de relacionamento. Em nota, a assessoria da ex-apresentadora do PodDelas afirmou o envolvimento. “Bruna e a jogadora de vôlei Gabi Guimarães estão, sim, namorando. As duas estão felizes e desfrutando este momento de forma leve e natural”, diz o comunicado.

A especulação sobre o romance começou há cerca de dois meses, especialmente depois que Gabi foi vista usando um colar semelhante ao de Bruna. Outra pista que despertou a curiosidade dos fãs foi uma foto publicada pela influenciadora nesta terça-feira, 28, em um banheiro muito parecido com o da atleta. Para confirmar a informação, seguidores resgataram uma foto tirada no mesmo local pela ginasta Rebeca Andrade, amiga próxima de Gabi. Saiba quem é a influenciadora Bruna Unzueta Também conhecida como “Boo”, Bruna Unzueta é uma influenciadora digital brasileira e ex-apresentadora do podcast PodDelas.

Ela foi uma das primeiras blogueiras da internet e ficou famosa em 2009, por meio do Orkut e do antigo Twitter. Na mesma época, também foi uma das personalidades que apareceram na revista Capricho.

Em 2014, ela iniciou no YouTube o projeto “Nosso Canal”, ao lado das comunicadoras Tata Estaniecki, Flávia Pavanelli e Mariana Sampaio.

Anos depois, de 2021 a 2024, Boo se juntou novamente a Tata Estaniecki para o projeto “PodDelas”, que lhe trouxe grande repercussão nas redes sociais. As duas eram muito próximas, e Boo é madrinha de Caio, 2, filho de Tata com o youtuber Cocielo. Ao final do ano passado, sua saída do podcast foi anunciada de forma amigável, embora internautas ainda levantem hipóteses sobre uma possível briga entre as duas.