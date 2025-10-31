Bruna Unzueta assume namoro com jogadora de vôlei; saiba quem é

Bruna Unzueta assume namoro com jogadora de vôlei; saiba quem éApós fãs perceberem pistas em fotos publicadas nas redes sociais, a ex-apresentadora do PodDelas confirmou o namoro com a atleta da seleção brasileira de vôlei
Nesta quarta-feira, 29, a influenciadora Bruna Unzueta e a jogadora da seleção brasileira de vôlei Gabriela Guimarães confirmaram os rumores de relacionamento.
Em nota, a assessoria da ex-apresentadora do PodDelas afirmou o envolvimento. “Bruna e a jogadora de vôlei Gabi Guimarães estão, sim, namorando. As duas estão felizes e desfrutando este momento de forma leve e natural”, diz o comunicado.
A especulação sobre o romance começou há cerca de dois meses, especialmente depois que Gabi foi vista usando um colar semelhante ao de Bruna. Outra pista que despertou a curiosidade dos fãs foi uma foto publicada pela influenciadora nesta terça-feira, 28, em um banheiro muito parecido com o da atleta.
Para confirmar a informação, seguidores resgataram uma foto tirada no mesmo local pela ginasta Rebeca Andrade, amiga próxima de Gabi.
Saiba quem é a influenciadora Bruna Unzueta
Também conhecida como “Boo”, Bruna Unzueta é uma influenciadora digital brasileira e ex-apresentadora do podcast PodDelas.
Ela foi uma das primeiras blogueiras da internet e ficou famosa em 2009, por meio do Orkut e do antigo Twitter. Na mesma época, também foi uma das personalidades que apareceram na revista Capricho.
Em 2014, ela iniciou no YouTube o projeto “Nosso Canal”, ao lado das comunicadoras Tata Estaniecki, Flávia Pavanelli e Mariana Sampaio.
Anos depois, de 2021 a 2024, Boo se juntou novamente a Tata Estaniecki para o projeto “PodDelas”, que lhe trouxe grande repercussão nas redes sociais. As duas eram muito próximas, e Boo é madrinha de Caio, 2, filho de Tata com o youtuber Cocielo.
Ao final do ano passado, sua saída do podcast foi anunciada de forma amigável, embora internautas ainda levantem hipóteses sobre uma possível briga entre as duas.
A influenciadora também esteve em um namoro com o atleta de futevôlei Felipe Balaban entre 2018 e 2025. Ela publicou sobre o fim do relacionamento de sete anos em agosto de 2025, afirmando que o término ocorreu de forma tranquila.
Já Gabriela está solteira desde março de 2024, quando terminou o namoro com a ex-jogadora de vôlei Sheilla Castro.
Atualmente, Boo compartilha sua rotina nas redes sociais com seus mais de 2,4 milhões de seguidores. Diagnosticada com compulsão alimentar, nos últimos meses, ela repercutiu ao relatar seus métodos para emagrecer mais de 20 kg.
Fugindo de tabus, ela fala abertamente sobre seu processo, que contou com o uso do medicamento Mounjaro, dieta, exercícios físicos e acompanhamento médico.