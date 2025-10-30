Ensaio nu de Mariana Ximenes une arte e sustentabilidade

Mariana Ximenes posa nua em ensaio no Instituto Terra, de Sebastião Salgado / Crédito: Josefina Bietti/Harper´s Bazaar Brasil

A atriz Mariana Ximenes protagoniza o novo ensaio da revista Harper’s Bazaar Brasil, realizado no Instituto Terra, em Aimorés (MG) — projeto de recuperação ambiental criado pelo fotógrafo Sebastião Salgado e por sua esposa Lélia Wanick Salgado em 1998. Nas imagens, Mariana aparece nua em meio à natureza, em registros que destacam a relação entre corpo, arte e sustentabilidade.

Leia Também | Luan Santana reage a falha em show e assessoria nega playback O local escolhido para as fotos tem forte simbolismo ambiental: o Instituto Terra já reflorestou mais de três milhões de árvores desde sua fundação e se tornou referência em regeneração da Mata Atlântica. Em publicação nas redes sociais, Mariana comentou a motivação por trás do ensaio e reforçou o caráter ambiental do projeto:

“Honrada e feliz por poder amplificar uma pauta tão importante e urgente: a necessidade de olharmos para o meio ambiente e regenerarmos nossa mata nativa. Sustentabilidade é sobrevivência”.