Ensaio nu de Mariana Ximenes une arte e sustentabilidade

Ensaio nu de Mariana Ximenes une arte e sustentabilidadeFotos para a revista Harper’s Bazaar Brasil foram feitas em espaço de reflorestamento idealizado pelo fotógrafo Sebastião Salgado e por Lélia Wanick Salgado, em Minas Gerais
A atriz Mariana Ximenes protagoniza o novo ensaio da revista Harper’s Bazaar Brasil, realizado no Instituto Terra, em Aimorés (MG) — projeto de recuperação ambiental criado pelo fotógrafo Sebastião Salgado e por sua esposa Lélia Wanick Salgado em 1998.
Nas imagens, Mariana aparece nua em meio à natureza, em registros que destacam a relação entre corpo, arte e sustentabilidade.
Leia Também | Luan Santana reage a falha em show e assessoria nega playback
O local escolhido para as fotos tem forte simbolismo ambiental: o Instituto Terra já reflorestou mais de três milhões de árvores desde sua fundação e se tornou referência em regeneração da Mata Atlântica.
Em publicação nas redes sociais, Mariana comentou a motivação por trás do ensaio e reforçou o caráter ambiental do projeto:
“Honrada e feliz por poder amplificar uma pauta tão importante e urgente: a necessidade de olharmos para o meio ambiente e regenerarmos nossa mata nativa. Sustentabilidade é sobrevivência”.
A atriz também celebrou a parceria com o espaço criado pelo casal Salgado, destacando a importância do trabalho de recuperação ambiental:
“O Instituto Terra, fundado e idealizado pela querida Lélia Wanick Salgado e por Sebastião Salgado, nos faz acreditar na transformação que nasce da consciência, da paciência e da ação com afeto”.
O ensaio, de tom artístico e naturalista, reflete a proposta de unir estética e consciência ecológica, levando ao público uma mensagem sobre a urgência da preservação ambiental e a força transformadora da arte.