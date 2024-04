Atriz Alice Braga assume namoro com a produtora Renata Brandão

Até o fim de 2023, Alice estava em relacionamento com Bianca Comparato. Agora assume namoro com a produtora Renata Brandão

A atriz Alice Braga e a produtora audiovisual Renata Brandão estão oficialmente namorando. Em meio a boatos e aparições juntas em eventos sociais, as duas publicaram foto abraçadas nesta segunda-feira, 25.

Alice terminou seu antigo relacionamento com a atriz Bianca Comparato em novembro do ano passado, depois ficarem juntas por sete anos. Já em dezembro, Alice e Renata foram vistas juntas em festa na casa da atriz, no Rio de Janeiro.