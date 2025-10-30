Kim Kardashian duvida da ida do homem à Lua: 'Não acho que fomos'

Kim Kardashian diz não acreditar que o homem foi à Lua / Crédito: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

Kim Kardashian voltou a gerar debate nas redes sociais após declarar, em um novo episódio do reality "The Kardashians", que não acredita que a missão Apollo 11 tenha realmente levado o homem à Lua, em 1969. A empresária, de 45 anos, afirmou que já viu vídeos que, segundo ela, “provam” que o pouso foi uma encenação, embora os materiais citados tenham sido desmentidos por agências de checagem e pela própria Nasa.



Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp Durante a conversa exibida no reality, Kim compartilhou suas suspeitas com a atriz Sarah Paulson, com quem contracena na série "All’s Fair", do Hulu. “Estou te mandando um milhão de links sobre o Buzz Aldrin e o outro lá”, disse, referindo-se aos astronautas da missão Apollo 11, Aldrin e Neil Armstrong. A socialite mencionou pontos que, segundo ela, colocariam o feito em dúvida: o movimento da bandeira americana nas imagens da missão, a ausência de estrelas nas fotos e o formato das pegadas deixadas no solo lunar.

“Por que a bandeira se mexe se lá não tem gravidade?”, questionou. Ao ser questionada por um dos produtores sobre acreditar ou não na viagem à Lua, Kim respondeu: “Não acho que fomos. Acho que foi tudo armado”. Leia Também | Iza retorna como Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense