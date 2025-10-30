Kim Kardashian duvida da ida do homem à Lua: 'Não acho que fomos'A socialite questionou a veracidade da missão Apollo 11 e disse que as imagens do pouso "foram encenadas"
Kim Kardashian voltou a gerar debate nas redes sociais após declarar, em um novo episódio do reality "The Kardashians", que não acredita que a missão Apollo 11 tenha realmente levado o homem à Lua, em 1969.
A empresária, de 45 anos, afirmou que já viu vídeos que, segundo ela, “provam” que o pouso foi uma encenação, embora os materiais citados tenham sido desmentidos por agências de checagem e pela própria Nasa.
Durante a conversa exibida no reality, Kim compartilhou suas suspeitas com a atriz Sarah Paulson, com quem contracena na série "All’s Fair", do Hulu.
“Estou te mandando um milhão de links sobre o Buzz Aldrin e o outro lá”, disse, referindo-se aos astronautas da missão Apollo 11, Aldrin e Neil Armstrong.
A socialite mencionou pontos que, segundo ela, colocariam o feito em dúvida: o movimento da bandeira americana nas imagens da missão, a ausência de estrelas nas fotos e o formato das pegadas deixadas no solo lunar.
“Por que a bandeira se mexe se lá não tem gravidade?”, questionou.
Ao ser questionada por um dos produtores sobre acreditar ou não na viagem à Lua, Kim respondeu: “Não acho que fomos. Acho que foi tudo armado”.
Ela ainda ironizou as possíveis críticas: “Vão me chamar de louca de qualquer jeito. Mas é só abrir o TikTok e ver por si mesmo”.
As declarações rapidamente repercutiram nas redes, dividindo opiniões. Enquanto alguns internautas encararam a fala como uma provocação bem-humorada, outros criticaram o alcance de teorias conspiratórias em um programa com milhões de espectadores.
Apesar da popularidade dessas teorias nas redes, o pouso da Apollo 11 foi amplamente documentado e confirmado por diversos países e observatórios.
A missão, lançada pela Nasa em 16 de julho de 1969, levou Neil Armstrong e Buzz Aldrin a se tornarem os primeiros humanos a caminharem na Lua no dia 20 daquele mês, acompanhados de Michael Collins na órbita lunar.