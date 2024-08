Após rumores, Tata Estaniecki e Boo Unzueta protagonizam suposta briga

A saída de Boo Unzueta do PodDelas teve novos desdobramentos após Tata Estaniecki anunciar um novo quadro no programa

A saída da influenciadora Boo Unzueta do PodDelas ganhou novos rumos nessa sexta-feira, 2, após Tata Estaniecki, dona da empresa, anunciar um novo quadro no programa. Usuários do X, antigo Twitter, apontam o fim da relação entre as duas.

A despedida da apresentadora da banca do podcast aconteceu em junho, após um programa com a ex-BBB Beatriz Reis. Na época, Boo negou que tenha deixado o programa por causa de sua saúde mental, mas não explicou o motivo do fim do contrato. A saída inesperada foi comunicada em um post divulgado no Instagram.

Sem grandes homenagens a conta do programa agradece a parceria de Boo. “Impossível resumir esses três anos lado a lado em um post, mas sabemos que não é preciso resumir algo que foi tão cheio de amor, comprometimento, respeito e cumplicidade!”, destaca.