Grupo Menos é Mais lidera streaming e desbanca sertanejo em 2025

No primeiro semestre de 2025, o gênero sertanejo perdeu espaço para o pagode nos rankings das plataformas de streaming de música. Segundo a classificação da Pro-Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil, o primeiro lugar ficou com a música “Coração Partido”, do grupo brasiliense Menos é Mais.

Após anos figurando no pódio do ranking, em 2025, o sertanejo só apareceu em quarto lugar, com a música "Tubarões", de Diego & Victor Hugo, sendo a mais tocada nas rádios no primeiro semestre de 2025.

O segundo e o terceiro lugar ficaram, respectivamente, com “Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim”, parceria de Oruam, Zé Felipe e MC Tuto, e “Fui Mlk”, de Nilo, DJ Di Marques & MC Paiva ZS. Além da prata e do bronze no ranking, o funk também apareceu ocupando quatro posições no Top 10.

Sucesso do sertanejo na década de 1990: relembre a história do gênero no Brasil A superação do sertanejo pelo pagode acontece em um cenário de normalização do gênero, que já passou pelo estágio de febre popular há muito tempo no país. O auge do pagode no Brasil aconteceu entre o final dos anos 1980 e o início dos anos 1990, quando o ritmo conquistou as rádios, a televisão e multidões em shows por todo o país. Com letras mais românticas e um apelo jovem, misturando elementos do samba de roda com a estética pop da época, o gênero trouxe uma nova roupagem para o samba tradicional.

Conheça a banda Menos é Mais, da música 'Coração Partido' Resgatando essa premissa do pagode raiz, o grupo Menos é Mais surgiu em 2017, na cidade do Gama, no Distrito Federal. Composto por Duzão (vocais), Gustavo Góes (percussão), Jorge Farias (percussão), Paulinho Félix (percussão) e Ramon Alvarenga (percussão), a banda ganhou notoriedade por regravar faixas antigas de sucesso de outros cantores.