Mateus, da dupla Jorge & Mateus, passa por cirurgia de emergência

Mateus Liduário passa por uma cirurgia de emergência no joelho e precisará se ausentar temporariamente dos próximos compromissos da dupla com Jorge

A informação foi confirmada pela produtora responsável pela turnê. Segundo o comunicado oficial, Mateus Liduário já havia passado por uma cirurgia no joelho em fevereiro , mas, por orientação médica, foi necessário refazê-la.

Na tarde desta quinta-feira, 24, o cantor Mateus, da dupla Jorge & Mateus , foi submetido a uma cirurgia de emergência no joelho e precisará se afastar temporariamente dos próximos compromissos da turnê comemorativa de 20 anos da dupla .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os shows previstos para esta quinta-feira, 24, em Santarém (PA), para sexta-feira, 25, em Belém (PA), e para sábado, 26, em Manaus (AM), serão mantidos, mas acontecerão apenas com Jorge. A decisão, de acordo com a equipe da dupla, foi tomada em respeito ao público.



O show da turnê da dupla em Fortaleza está marcado para o dia 6 de dezembro, na Arena Castelão.

Turnê de 20 anos de Jorge & Mateus



Intitulada "A Nossa História é Arrepio", a turnê celebra os 20 anos de trajetória de Jorge & Mateus e antecede uma pausa na carreira dos artistas. Ao todo, estão previstas 22 apresentações entre abril e dezembro de 2025.

No repertório, os fãs poderão relembrar grandes sucessos como “Amo Noite e Dia”, “Os Anjos Cantam” e “Enquanto Houver Razões”, além de canções do mais recente álbum da dupla "Check-in".