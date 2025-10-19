Manuela d’Ávila reage a confusão com autora de "Vale Tudo"

Manuela d’Ávila reage com humor a ataques após confusão com autora de "Vale Tudo" e transforma episódio em crítica social / Crédito: Reprodução/ @manueladavila

Na manhã deste domingo, 19, a ativista, jornalista e ex-deputada Manuela d’Ávila voltou às redes sociais para comentar o que chamou de “um fenômeno curioso da internet”: a confusão entre ela e a autora da novela Vale Tudo, Manuela Dias.

O caso, que começou com trocas de identidade e uma avalanche de mensagens equivocadas, se transformou em uma oportunidade para a política brincar, refletir e criticar o comportamento digital.



Leia mais | Final de Vale Tudo tem erros, acertos e até ressuscitação Em stories publicados por volta das 7h, Manuela aparece sorrindo e exibindo prints das mensagens que recebeu. Entre ataques, confusões e defesas apaixonadas, ela ironizou o episódio:

“Uma parte da galera acha que o hate é pra mim de verdade, e outra parte acha que foi um só. A galera não para, é impressionante”, disse, em tom leve. “Aliás, o Brasil, ao que me consta, adorou a novela. E eu também estou recebendo alguns elogios, mas domingo de manhã estou aqui para contar para vocês que o hate continua.”

Em seguida, agradeceu com bom humor aos que saíram em sua defesa, especialmente os que exaltaram seus livros e ideias. “Valeu, galera! Estou contando com vocês quando o hate for de verdade para mim”, completou, arrancando risadas dos seguidores.



O “comunicado oficial” que viralizou

A confusão não começou hoje. No dia 3 de outubro, Manuela já havia publicado um post carrossel com o título “Comunicado oficial: sobre as minhas decisões”, em tom de sátira. Na legenda, escreveu:

“Foram tantas mensagens que decidi me manifestar.”

A publicação rapidamente viralizou, alcançando mais de 5 mil comentários e 200 republicações, e se tornou uma das mais repercutidas do seu perfil. O texto, que simulava um comunicado político, ironizava o comportamento das redes, onde opiniões se formam e se distorcem com velocidade e pouca checagem.



De lá para cá, Manuela tem usado o episódio como ponto de partida para discutir temas sociais e econômicos. Em outros posts, incorporou a figura da icônica vilã Odete Roitman, símbolo da elite na teledramaturgia brasileira, para refletir sobre a escala 6×1, o trabalho sem direitos e a necessidade de taxação dos super-ricos.

Humor como ferramenta política

A escolha de rir da situação não é inédita na trajetória de Manuela d’Ávila. Acostumada a lidar com campanhas de desinformação e ataques online desde a época em que disputava cargos públicos, a ex-deputada vem se destacando por adotar uma postura de enfrentamento baseada na leveza, sem perder o tom crítico.

