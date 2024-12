Jorge e Mateus anunciam pausa e nova turnê para 2025; veja datas

Com novo show em Fortaleza marcado para dezembro de 2025, Jorge e Mateus anunciam que, após turnê nacional, vão dar uma pausa da carreira

Com 20 anos de trajetória na música, os artistas revelaram que o encerramento das atividades acontece após a nova turnê nacional marcada para acontecer em 2025 .

“Provavelmente, quem estiver com a gente durante essa turnê, possivelmente estará assistindo ao último show de um tempo indefinido que a gente vai tirar para descansar.”, revelaram a André Piunti, jornalista especializado em música, em vídeo publicado no seu canal do Youtube.