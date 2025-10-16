Kim Kardashian fala sobre relacionamento com Kanye West

Kim Kardashian fala sobre relacionamento 'tóxico' com Kanye WestA empresária Kim Kardashian citou relação conturbada, mas diz não se arrepender do tempo em que esteve casada com Kanye West. A união gerou quatro filhos
Na quarta-feira, 15, a modelo e influenciadora Kim Kardashian falou ao podcast "Call Her Daddy", sobre a decisão de se divorciar do rapper Kanye West, em 2021. Ela citou a "tóxica" relação entre o casal como principal motivo.
Embora anunciada em 2021, a separação oficial só ocorreu um ano depois, com a finalização da papelada. A empresária citou que o ex-marido não estava disposto a fazer "mudanças" para sua saúde e bem-estar, após momento difícil.
"Isso torna muito difícil continuar em um relacionamento que pode ser tóxico. Quando você tem filhos, é definitivamente mais difícil terminar do que ficar. E isso muda a vida de qualquer um para sempre", disse.
O matrimônio durou quase 10 anos, e gerou quatro crianças: North com 12 anos, Saint de 9, Chicago de 7 e o mais novo, Psalm com 6 anos.
"Quando minha saúde mental começa a ser afetada e eu não consigo mais ser mãe como preciso, nem estar presente e focada, tem que haver uma de nós que consiga", acrescentou.
Embora tenha citado relação conturbada, Kim diz não se arrepender de tempo com cantor: "Um relacionamento de mais de uma década com quatro lindos filhos não é um fracasso".
O músico chegou a ofender publicamente Kris Jenner, mãe de Kim, e suas irmãs, o que teria gerado ainda mais desconforto na relação.
Ela ainda comentou sobre a instabilidade de Kanye, quando se fala do controle financeiro: “Eu chegava em casa e tínhamos cinco Lamborghinis. De repente, eu voltava e todos eles tinham desaparecido quando ele estava em surto. E eu perguntava: ‘onde está o carro novo? ‘Ah, ele deu para todos os amigos".
"Simplesmente não me sentia segura, sabe, nem mesmo fisicamente, talvez emocional ou financeiramente", completou.