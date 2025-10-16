Kim Kardashian fala sobre relacionamento com Kanye West

Kim Kardashian revelou que seu casamento com Kanye West foi o "único de verdade" / Crédito: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

Na quarta-feira, 15, a modelo e influenciadora Kim Kardashian falou ao podcast "Call Her Daddy", sobre a decisão de se divorciar do rapper Kanye West, em 2021. Ela citou a "tóxica" relação entre o casal como principal motivo. Leia no O POVO+ | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio



Embora anunciada em 2021, a separação oficial só ocorreu um ano depois, com a finalização da papelada. A empresária citou que o ex-marido não estava disposto a fazer "mudanças" para sua saúde e bem-estar, após momento difícil. "Isso torna muito difícil continuar em um relacionamento que pode ser tóxico. Quando você tem filhos, é definitivamente mais difícil terminar do que ficar. E isso muda a vida de qualquer um para sempre", disse. O matrimônio durou quase 10 anos, e gerou quatro crianças: North com 12 anos, Saint de 9, Chicago de 7 e o mais novo, Psalm com 6 anos. "Quando minha saúde mental começa a ser afetada e eu não consigo mais ser mãe como preciso, nem estar presente e focada, tem que haver uma de nós que consiga", acrescentou.