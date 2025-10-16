Kim Kardashian fala sobre relacionamento com Kanye West

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kim Kardashian fala sobre relacionamento 'tóxico' com Kanye West

A empresária Kim Kardashian citou relação conturbada, mas diz não se arrepender do tempo em que esteve casada com Kanye West. A união gerou quatro filhos
Na quarta-feira, 15, a modelo e influenciadora Kim Kardashian falou ao podcast "Call Her Daddy", sobre a decisão de se divorciar do rapper Kanye West, em 2021. Ela citou a "tóxica" relação entre o casal como principal motivo.

Embora anunciada em 2021, a separação oficial só ocorreu um ano depois, com a finalização da papelada. A empresária citou que o ex-marido não estava disposto a fazer "mudanças" para sua saúde e bem-estar, após momento difícil.

"Isso torna muito difícil continuar em um relacionamento que pode ser tóxico. Quando você tem filhos, é definitivamente mais difícil terminar do que ficar. E isso muda a vida de qualquer um para sempre", disse.

O matrimônio durou quase 10 anos, e gerou quatro crianças: North com 12 anos, Saint de 9, Chicago de 7 e o mais novo, Psalm com 6 anos.

"Quando minha saúde mental começa a ser afetada e eu não consigo mais ser mãe como preciso, nem estar presente e focada, tem que haver uma de nós que consiga", acrescentou.

Embora tenha citado relação conturbada, Kim diz não se arrepender de tempo com cantor: "Um relacionamento de mais de uma década com quatro lindos filhos não é um fracasso".

O músico chegou a ofender publicamente Kris Jenner, mãe de Kim, e suas irmãs, o que teria gerado ainda mais desconforto na relação.

Ela ainda comentou sobre a instabilidade de Kanye, quando se fala do controle financeiro: “Eu chegava em casa e tínhamos cinco Lamborghinis. De repente, eu voltava e todos eles tinham desaparecido quando ele estava em surto. E eu perguntava: ‘onde está o carro novo? ‘Ah, ele deu para todos os amigos".

"Simplesmente não me sentia segura, sabe, nem mesmo fisicamente, talvez emocional ou financeiramente", completou.

