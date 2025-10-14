Cantora cearense Mari Fernandez se casa com Júlia Ribeiro em SP

Familiares, amigos e artistas prestigiaram o casamento da cearense Mari Fernandez e Júlia Ribeiro / Crédito: Reprodução/ Instagram

A cantora cearense Mari Fernandez e a influenciadora Júlia Ribeiro oficializaram a união nesta terça-feira, 14, em uma cerimônia realizada em uma fazenda no interior de São Paulo.

Cerca de 250 convidados, entre familiares, amigos e artistas, acompanharam o casamento.