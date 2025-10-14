Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cantora cearense Mari Fernandez se casa com Júlia Ribeiro em SP

O casal, junto há mais de dois anos, oficializou a união em fazenda no interior de São Paulo com convidados famosos
Autor Carolina Passos
A cantora cearense Mari Fernandez e a influenciadora Júlia Ribeiro oficializaram a união nesta terça-feira, 14, em uma cerimônia realizada em uma fazenda no interior de São Paulo.

Cerca de 250 convidados, entre familiares, amigos e artistas, acompanharam o casamento.

O evento contou com apresentações musicais, e Mari Fernandez emocionou ao cantar para a entrada da noiva. O casal está junto há mais de dois anos e ficaram noivas no Dia dos Namorados desse ano.

Veja o momento: 

Entre os convidados, estiveram nomes conhecidos do cenário musical, como Xand Avião, Lauana Prado e Manu Bahtidão, que também foi uma das madrinhas do casal.

A festa teve como atrações Pedro Sampaio e Henry Freitas, garantindo música e animação durante a celebração.

Nas redes sociais, Mari e Júlia compartilharam detalhes dos preparativos e momentos do casamento, recebendo felicitações de fãs e colegas do meio artístico.

