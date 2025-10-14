Cantora cearense Mari Fernandez se casa com Júlia Ribeiro em SP

Cantora cearense Mari Fernandez se casa com Júlia Ribeiro em SPO casal, junto há mais de dois anos, oficializou a união em fazenda no interior de São Paulo com convidados famosos
A cantora cearense Mari Fernandez e a influenciadora Júlia Ribeiro oficializaram a união nesta terça-feira, 14, em uma cerimônia realizada em uma fazenda no interior de São Paulo.
Cerca de 250 convidados, entre familiares, amigos e artistas, acompanharam o casamento.
Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp
O evento contou com apresentações musicais, e Mari Fernandez emocionou ao cantar para a entrada da noiva. O casal está junto há mais de dois anos e ficaram noivas no Dia dos Namorados desse ano.
Veja o momento:
QUE LINDAS!Mari Fernandez sela união com Júlia Ribeiro em cerimônia exuberante. pic.twitter.com/YGH8XHHRoC— Égua Mana (@eguamanaas) October 14, 2025
Entre os convidados, estiveram nomes conhecidos do cenário musical, como Xand Avião, Lauana Prado e Manu Bahtidão, que também foi uma das madrinhas do casal.
A festa teve como atrações Pedro Sampaio e Henry Freitas, garantindo música e animação durante a celebração.
Nas redes sociais, Mari e Júlia compartilharam detalhes dos preparativos e momentos do casamento, recebendo felicitações de fãs e colegas do meio artístico.