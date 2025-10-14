Katy Perry e Justin Trudeau são vistos aos beijos em iate nos EUA

Katy Perry e Justin Trudeau são vistos aos beijos em iate nos EUARumores sobre o possível romance entre a cantora e o ex-primeiro-ministro do Canadá começaram em julho deste ano, após a separação de Katy Perry com Orlando Bloom
Após alguns meses de rumores, a cantora norte-americana Katy Perry, 40, e o ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, 53, foram vistos aos beijos a bordo de um iate de luxo na costa de Santa Bárbara, na Califórnia, Estados Unidos.
Em imagens divulgadas pelo jornal Daily Mail no sábado, 11, os dois aparecem abraçados e trocando beijos na embarcação, que pertence à cantora.
Turistas que passavam em um barco de observação de baleias foram os responsáveis pelas fotografias, que mostram Perry e Trudeau abraçados no convés.
Relembre a relação de Katy Perry com Justin Trudeau
Solteira desde que terminou seu relacionamento de quase 10 anos com Orlando Bloom, no início de 2025, Katy Perry estava em turnê pelo Canadá quando foi avistada com Trudeau pela primeira vez.
As especulações sobre uma possível relação entre Perry e o ex-premiê do Canadá começaram em julho, quando foram vistos jantando juntos em um restaurante em Montreal.
O ex-primeiro-ministro se separou em 2023 de Sophie Grégoire, após 18 anos de casamento. Os dois são pais de Xavier, de 17 anos, Ella-Grace, de 16, e Hadrien, de 11.
Já a cantora é mãe de Daisy Dove Bloom, que nasceu em agosto de 2020. Apesar de o casal ter terminado o relacionamento em 2025, Orlando e Katy afirmam manter uma convivência amigável e focada em criar a filha juntos com estabilidade.
“Eles continuarão a ser vistos juntos como uma família, pois sua prioridade compartilhada é, e sempre será, criar a filha com amor, estabilidade e respeito mútuo”, afirmou o porta-voz do casal em uma nota pública divulgada em julho, a respeito dos rumores da separação.