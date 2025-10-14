Katy Perry e Justin Trudeau são vistos aos beijos em iate nos EUA

Rumores sobre o possível romance entre a cantora e o ex-primeiro-ministro do Canadá começaram em julho deste ano, após a separação de Katy Perry com Orlando Bloom / Crédito: Foto 1: Mike Marsland/ Foto 2: Hollie Adams

Após alguns meses de rumores, a cantora norte-americana Katy Perry, 40, e o ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, 53, foram vistos aos beijos a bordo de um iate de luxo na costa de Santa Bárbara, na Califórnia, Estados Unidos. Em imagens divulgadas pelo jornal Daily Mail no sábado, 11, os dois aparecem abraçados e trocando beijos na embarcação, que pertence à cantora.