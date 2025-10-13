Iza e Yuri Lima se reencontram para celebrar aniversário da filha

Iza e Yuri Lima se reencontram para celebrar aniversário da filhaIza e Yuri Lima se reencontram para celebrar o primeiro aniversário da filha Nala, em festa com tema safári
Mesmo após o anúncio do fim do relacionamento, a cantora Iza e o jogador Yuri Lima se reuniram para celebrar o primeiro aniversário da filha, Nala, no último domingo, 12.
A festa teve como tema safári e registros divulgados nas redes sociais mostram a dupla posando sorridente ao lado da criança durante o momento do “Parabéns”.
A separação do casal foi confirmada pela assessoria de Iza na terça-feira anterior, dia 7, e ocorreu de forma respeitosa.
“Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade”, dizia o comunicado.
A comemoração marcou um reencontro familiar harmonioso, com os dois vestidos em roupas alusivas ao tema da festa. Apesar da recente separação, o casal mostrou esforço para manter um clima leve para a filha.
Iza, que recentemente falou sobre a exposição de sua vida pessoal e o impacto da traição descoberta anteriormente, desabafou em entrevista ao O Globo.
“Recebi a notícia uma hora antes de gravar o vídeo. Me senti em perigo, essa foi a real. Estava grávida, cheia de hormônios. É complicado abrir a vida para pessoas que te amam e para aquelas que não te amam. Porém, enquanto mulher, não me arrependo do que fiz”, comentou.
Iza e Yuri Lima: relembre traição e exposição durante gravidez
Este é o segundo término oficial do casal, que havia reatado anteriormente após a cantora ter perdoado uma traição de Yuri. Em maio, Iza defendeu sua autonomia afetiva, afirmando: “Temos todo o direito de mudar de ideia, ser incoerente, perdoar, voltar atrás ou até terminar se quisermos”.
Nas redes sociais, fotos da festa geraram comentários de internautas sobre a presença do pai, mas também lembraram que, independentemente da separação, Yuri é pai de Nala e tem o direito e dever de participar da vida da filha.