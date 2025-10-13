Iza e Yuri Lima se reencontram para celebrar aniversário da filha

Iza e Yuri Lima estiveram juntos na festa de aniversário da filha, Nala, marcada por tema safári e momentos de descontração / Crédito: Reprodução/ Instagram

Mesmo após o anúncio do fim do relacionamento, a cantora Iza e o jogador Yuri Lima se reuniram para celebrar o primeiro aniversário da filha, Nala, no último domingo, 12. A festa teve como tema safári e registros divulgados nas redes sociais mostram a dupla posando sorridente ao lado da criança durante o momento do “Parabéns”.

A separação do casal foi confirmada pela assessoria de Iza na terça-feira anterior, dia 7, e ocorreu de forma respeitosa. "Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade", dizia o comunicado. A comemoração marcou um reencontro familiar harmonioso, com os dois vestidos em roupas alusivas ao tema da festa. Apesar da recente separação, o casal mostrou esforço para manter um clima leve para a filha.