Day Magalhães: quem é a pivô do término de Virgínia e Vini Jr.

Day Magalhães, modelo que foi pivô do fim do relacionamento entre Virgínia e Vini Jr. / Crédito: Instagram/ Day Magalhães

Chegou ao fim o affair da influenciadora Virgínia Fonseca e do jogador de futebol Vini Jr., que começou em setembro. O pivô foi a modelo Day Magalhães, que trocava mensagens com o jogador neste período. A modelo vazou prints com as conversas em seu perfil do Instagram na segunda, 6, após publicação de um vídeo do ex-affair no mesmo dia.

“Eu não achei certa a forma como as coisas vinham acontecendo. Quando comecei a ver postagens nas redes sociais, resolvi me afastar um pouco”, explicando, também, que os dois conversavam desde maio deste ano. Também desmentiu a repercussão de que Vini teria a bloqueado nas redes sociais e que ele continuou interagindo com as suas postagens, mesmo estando com Virgínia. Segundo Day, o jogador a procurou para conversar por chamada de vídeo, também na segunda-feira. “Depois disso, eu me senti mal, chateada”, disse no Instagram. A assessoria da influencer e empresária confirmou em nota aos portais Uol e Extra que os dois estavam se conhecendo melhor. Em suas redes sociais, Virgínia diz que “deu tempo ao tempo”, indicando que cada um seguiu o próprio caminho.

Além disso, fez um vídeo nos stories cantando a música "Desocupa", de Matheus Vargas. A letra fala que "lugar de solteiro é na rua, no meio da bagunça. Ou você me solta ou me segura". Day Magalhães: quem é a modelo e influencer? A modelo e designer influencer, como se define nas redes sociais, é brasileira, mas vive na Itália.

Com mais de 575 mil seguidores, ela compartilha fotos e vídeos, assim como avaliações de hospedagens das suas viagens pelo mundo, como as Maldivas, a mais recente. Na Itália desde terça, 7, fez uma postagem com a música do ex-marido de Virgínia, Zé Felipe, e da nova namorada, Ana Castela, “Sua Boca Mente”. No mesmo dia, abriu uma caixa de perguntas nos stories para os seguidores que tinham dúvidas sobre o seu envolvimento com Vini Jr. e últimos acontecimentos relacionados.