Day Magalhães: quem é a pivô do término de Virgínia e Vini Jr.

Conheça Day Magalhães, pivô do fim do affair de Virgínia e Vini Jr.A influencer e o jogador de futebol estavam "se conhecendo melhor" e viajaram juntos, além de postarem vídeos nas redes sociais; entenda o que aconteceu
Chegou ao fim o affair da influenciadora Virgínia Fonseca e do jogador de futebol Vini Jr., que começou em setembro. O pivô foi a modelo Day Magalhães, que trocava mensagens com o jogador neste período.
A modelo vazou prints com as conversas em seu perfil do Instagram na segunda, 6, após publicação de um vídeo do ex-affair no mesmo dia.
“Eu não achei certa a forma como as coisas vinham acontecendo. Quando comecei a ver postagens nas redes sociais, resolvi me afastar um pouco”, explicando, também, que os dois conversavam desde maio deste ano.
Também desmentiu a repercussão de que Vini teria a bloqueado nas redes sociais e que ele continuou interagindo com as suas postagens, mesmo estando com Virgínia.
Segundo Day, o jogador a procurou para conversar por chamada de vídeo, também na segunda-feira. “Depois disso, eu me senti mal, chateada”, disse no Instagram.
A assessoria da influencer e empresária confirmou em nota aos portais Uol e Extra que os dois estavam se conhecendo melhor. Em suas redes sociais, Virgínia diz que “deu tempo ao tempo”, indicando que cada um seguiu o próprio caminho.
Além disso, fez um vídeo nos stories cantando a música “Desocupa”, de Matheus Vargas. A letra fala que “lugar de solteiro é na rua, no meio da bagunça. Ou você me solta ou me segura”.
Day Magalhães: quem é a modelo e influencer?
A modelo e designer influencer, como se define nas redes sociais, é brasileira, mas vive na Itália.
Com mais de 575 mil seguidores, ela compartilha fotos e vídeos, assim como avaliações de hospedagens das suas viagens pelo mundo, como as Maldivas, a mais recente.
Na Itália desde terça, 7, fez uma postagem com a música do ex-marido de Virgínia, Zé Felipe, e da nova namorada, Ana Castela, “Sua Boca Mente”.
No mesmo dia, abriu uma caixa de perguntas nos stories para os seguidores que tinham dúvidas sobre o seu envolvimento com Vini Jr. e últimos acontecimentos relacionados.
Relembre como começou o breve “romance” entre Virgínia e Vini Jr.
Apesar da confirmação de que teriam começado a conversar, de fato, em setembro, os rumores entre os dois começaram no final de agosto, quando a influencer confirmou que esteve no aniversário do jogador, em julho, durante o programa “Sabadou com Virgínia”.
Os boatos sobre o envolvimento dos dois aumentaram após as frequentes viagens de Virgínia à Espanha, onde Vini Jr. joga pelo Real Madrid desde 2018. Chegou, inclusive, a postar uma foto com a camisa do jogador autografada com a legenda “Hala Madrid”.
A dona da Wepink se divorciou do cantor sertanejo Zé Felipe em julho deste ano, casados desde 2021. O ex-casal teve três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 1 ano.