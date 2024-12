Iza fala sobre presença de Yuri Lima na criação de Nala: "Muito importante"

Iza deu entrevista para o Fantástico e falou sobre a nova vida após o nascimento de Nala / Crédito: Reprodução / Instagram @iza / Lethicia Amâncio

A cantora Iza, que acaba de lançar a música 'Como posso amar assim', falou sobre as mudanças que ocorreram em sua vida após o nascimento de Nala, sua filha de 2 meses, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Em entrevista ao Fantástico, Iza destacou a importância da participação ativa de Yuri na criação da filha. "Ele tá 24 horas por dia presente. Isso sempre foi muito importante pra mim. A responsabilidade é enormemente de nós dois. Ele fez a escolha de ficar próximo, de estar mais presente. Ele veio para o Rio de Janeiro", afirmou Iza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Desde o nascimento de Nala, em 13 de outubro, a cantora se considera "uma mulher mais completa". "Nossa, a vida é muito mais maravilhosa agora que ela chegou. A Nala me transformou numa pessoa melhor, numa mulher mais completa. Tudo isso me deixa muito emocionada", disse Iza, visivelmente emocionada.

Múltiplas Izas A maternidade trouxe uma nova dinâmica para a vida da cantora, que se define como tendo "múltiplas Iza's" desde o nascimento da filha. "Eu acho que a popstar, a mãe, amiga e a filha, todas elas se encontram e a Nala quem determina quem começa o turno", explicou a cantora, destacando a flexibilidade exigida pela rotina de ser mãe. Nala, que nasceu com 4,750 kg e 56 centímetros, é descrita por Iza como uma criança tranquila e cheia de amor.

"Ela dorme bem e está se desenvolvendo de forma saudável", compartilhou a cantora, que também relembrou o momento do parto. "Eu tava com 38 semanas e meu ginecologista entendeu que minha pressão estava começando a dar uma oscilada. Então, a gente seguiu as orientações médicas e fiz uma cesária. Foi muito bonito, tava todo mundo cantando Stevie Wonder." Maternidade, puerpério e rede de apoio A cantora também falou sobre os desafios do puerpério e a importância de ter uma rede de apoio familiar. "São altos e baixos. A gente lida com muitos hormônios. O que eu enfrentei foi muita mudança de humor. Ora eu tava super bem, ora tava super sensível. Eu precisei da minha terapia e da minha rede de apoio de mulheres da minha família", revelou Iza, enfatizando o suporte essencial das mulheres ao seu redor. Iza lançou música dedicada à filha, Nala Crédito: Reprodução / Instagram @iza

Iza também refletiu sobre as dificuldades que muitas mulheres enfrentam ao criar filhos sozinhas. "Olha, eu sei que muitas mulheres conseguem fazer isso por necessidade, né? Mas eu tenho essa benção de ter os quatro avós super disponíveis e minhas tias", afirmou, reconhecendo a sorte de contar com a ajuda de sua família. Sobre o futuro de Nala, Iza garantiu que não pressionará a filha a seguir a vida pública. "Ao mesmo tempo que fico encantada com o carinho, eu me preocupo. Eu escolhi ser uma pessoa pública e quero que ela escolha a dela também", explicou, deixando claro seu desejo de que a filha tenha autonomia para fazer suas próprias escolhas. Por fim, a cantora falou sobre a semelhança de Nala com ela e Yuri Lima. "Ela é misturada. O olho e o cabelo é do Yuri e meu é o nariz e a boca. Nala é uma personagem que admiro muito, sempre fui muito fã do Rei Leão. É um nome curto, diferente e o significado é lindo", concluiu Iza.