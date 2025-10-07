Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Davi Brito x Sacha Bali no FMS 7: tudo o que se sabe do duelo

Davi Brito x Sacha Bali: tudo o que se sabe sobre o duelo do FMS 7

O Fight Music Show 7 será realizado no dia 1º de novembro, em São Paulo, e promete misturar esporte, espetáculo e celebridades no mesmo ringue
Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fight Music Show 7 (FMS 7) terá como atração principal um confronto inusitado entre dois nomes conhecidos da televisão: o ex-BBB Davi Brito e o ex-A Fazenda Sacha Bali, ambos campeões dos realities.

O combate está marcado para 1º de novembro de 2025, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A seguir, saiba tudo sobre a luta entre os influenciadores.

 

Leia mais

Davi Brito x Sacha Bali: contexto da luta

A disputa entre Davi Brito e Sacha Bali surge como substituição à esperada luta entre Popó e Diego Alemão, retirada do card após uma lesão na mão de Popó e outros desdobramentos.

Com a saída do ex-campeão mundial, os organizadores promoveram a “luta de campeões de reality” como atração principal do evento.

Além do confronto entre Davi e Sacha, o Fight Music Show 7 contará com outras disputas, entre elas Esquiva Falcão x Binho de Jesus, que valerá o cinturão brasileiro meio-pesado regular do Conselho Nacional de Boxe (CNB).

>>Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado

Davi Brito x Sacha Bali: conheça os protagonistas

1. Davi Brito: 

  • Campeão do Big Brother Brasil 24, o baiano Davi Brito ficou conhecido nacionalmente por sua trajetória como ex-motorista de aplicativo e pelas polêmicas após o reality.
  • Ele agora aposta em uma nova fase voltada ao entretenimento esportivo, após desistir de seguir carreira como médico e advogado.
  • Durante a coletiva de lançamento do evento, o ex-BBB demonstrou confiança e provocou o adversário ao afirmar que pretende “arrebentar a cara dele”.

2. Sacha Bali

  • Vencedor de A Fazenda 16, o ator Sacha Bali já participou de novelas como "Gênesis" e "Além da Ilusão". Com experiência anterior em lutas marciais, ele adotou um tom provocativo ao chamar Davi de “menino abusado” e dizer que “merece tomar um pau”.
  • Bali afirmou ainda que o boxe exige estratégia e inteligência, o que, segundo ele, seria um diferencial em relação ao oponente, que não teria nenhuma das duas.
  • O ex-fazendeiro ainda afirmou: "Eu vim aqui com a missão de realizar o sonho de milhões de brasileiros: dar umas porradas na cara do Davi."

Davi Brito x Sacha Bali: expectativas e repercussões

O anúncio do duelo entre Davi Brito e Sacha Bali repercutiu fortemente nas redes sociais, combinando entretenimento e rivalidade. A presença de dois campeões de realities em lados opostos do ringue despertou curiosidade e dividiu opiniões entre os fãs.

O nome de Davi também foi citado em controvérsias após declarações durante a coletiva que foram interpretadas como homofóbicas, o que gerou críticas do público e entidades ligadas aos direitos LGBTQIA+. A assessoria do ex-BBB ainda não se pronunciou oficialmente sobre o episódio.

No âmbito esportivo, o evento reforça a proposta do Fight Music Show de unir personalidades midiáticas com atletas profissionais, mesclando entretenimento e boxe.

 

Leia mais

Card oficial do FMS 7

A organização do Fight Music Show divulgou as lutas que integram o card do evento:

  • Davi Brito x Sacha Bali
  • Esquiva Falcão x Binho de Jesus
  • Xamuel x Jhony MC
  • Vidigal & He-Man x Marins & Cabo Pereira
  • Lucas Mineiro x Bruno Nascimento
  • Leonardo Moraes x Gabriel Souza Galindo
  • Diego Grossi x Victor Ruiz
  • Thomaz Costa x Kew
  • Nego do Borel x Rômulo Deu Cria
  • Inaê Barros x Mendigata

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

celebridades

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar