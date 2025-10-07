Davi Brito x Sacha Bali no FMS 7: tudo o que se sabe do duelo

Disputa entre Davi Brito e Sacha Bali surge como substituição à esperada luta entre Popó e Diego Alemão / Crédito: Reprodução/Instagram

O Fight Music Show 7 (FMS 7) terá como atração principal um confronto inusitado entre dois nomes conhecidos da televisão: o ex-BBB Davi Brito e o ex-A Fazenda Sacha Bali, ambos campeões dos realities. O combate está marcado para 1º de novembro de 2025, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A seguir, saiba tudo sobre a luta entre os influenciadores.

Leia mais Luta entre Popó e Wanderlei Silva termina com briga generalizada no ringue Sobre o assunto Luta entre Popó e Wanderlei Silva termina com briga generalizada no ringue Davi Brito x Sacha Bali: contexto da luta A disputa entre Davi Brito e Sacha Bali surge como substituição à esperada luta entre Popó e Diego Alemão, retirada do card após uma lesão na mão de Popó e outros desdobramentos. Com a saída do ex-campeão mundial, os organizadores promoveram a “luta de campeões de reality” como atração principal do evento. Além do confronto entre Davi e Sacha, o Fight Music Show 7 contará com outras disputas, entre elas Esquiva Falcão x Binho de Jesus, que valerá o cinturão brasileiro meio-pesado regular do Conselho Nacional de Boxe (CNB).

>>Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado Davi Brito x Sacha Bali: conheça os protagonistas 1. Davi Brito:

Campeão do Big Brother Brasil 24, o baiano Davi Brito ficou conhecido nacionalmente por sua trajetória como ex-motorista de aplicativo e pelas polêmicas após o reality. Ele agora aposta em uma nova fase voltada ao entretenimento esportivo, após desistir de seguir carreira como médico e advogado. Durante a coletiva de lançamento do evento, o ex-BBB demonstrou confiança e provocou o adversário ao afirmar que pretende “arrebentar a cara dele”. 2. Sacha Bali

Vencedor de A Fazenda 16, o ator Sacha Bali já participou de novelas como "Gênesis" e "Além da Ilusão". Com experiência anterior em lutas marciais, ele adotou um tom provocativo ao chamar Davi de “menino abusado” e dizer que “merece tomar um pau”. Bali afirmou ainda que o boxe exige estratégia e inteligência, o que, segundo ele, seria um diferencial em relação ao oponente, que não teria nenhuma das duas. O ex-fazendeiro ainda afirmou: "Eu vim aqui com a missão de realizar o sonho de milhões de brasileiros: dar umas porradas na cara do Davi." Davi Brito x Sacha Bali: expectativas e repercussões O anúncio do duelo entre Davi Brito e Sacha Bali repercutiu fortemente nas redes sociais, combinando entretenimento e rivalidade. A presença de dois campeões de realities em lados opostos do ringue despertou curiosidade e dividiu opiniões entre os fãs. O nome de Davi também foi citado em controvérsias após declarações durante a coletiva que foram interpretadas como homofóbicas, o que gerou críticas do público e entidades ligadas aos direitos LGBTQIA+. A assessoria do ex-BBB ainda não se pronunciou oficialmente sobre o episódio.