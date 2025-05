Após traição, Iza comenta volta com Yuri e tribunal na internet

No podcast "É Nóia Minha", cantora defendeu sua escolha e afirmou que ninguém tem direito de opinar sobre sua vida

A artista afirmou durante a conversa que tem o direito de mudar de ideia. Em sua primeira fala pública sobre a reconciliação com o ex-jogador de futebol , ela destacou que ninguém deve se sentir no direito de opinar sobre decisões íntimas alheias.

A cantora Iza usou sua participação no podcast “É Nóia Minha" , que foi ao ar nesta quarta-feira, 14, para refletir sobre os julgamentos públicos que vem recebendo após ter perdoado a traição do namorado Yuri Lima.

“Como que você pode dizer para alguém que essa pessoa está errada em escolher algo na própria vida? A gente tem todo o direito de mudar de ideia, ser incoerente, perdoar, voltar atrás, ou até de terminar se eu quiser mudar minha vida de novo. Ninguém tem nada a ver com isso”, afirmou a artista.



A artista havia terminado com o jogador de futebol em 2024 após descobrir conversas do companheiro com outra mulher, enquanto ainda estava grávida de Nala. Os dois reataram o relacionamento em janeiro deste ano, após o nascimento da filha.



Ao decorrer da entrevista, Iza revelou que evitou tornar a reconciliação pública por querer preservar sua intimidade.