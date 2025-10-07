The Voice no SBT: alteração na grade deixa Ratinho insatisfeito

Estreou na segunda-feira, 6, o reality musical The Voice Brasil no SBT. Afetando a grade de programação da emissora, a atração tem exibição às segundas-feiras, a partir das 22h30min, horário em que vai ao ar o Programa do Ratinho. A mudança de horários deixou o apresentador insatisfeito.

Em entrevista à Rádio Masssa FM, de São Paulo, Ratinho disse ter sido informado sobre a realocação do horário do seu programa de última hora. "Fiquei chateado, porque estou há muito tempo nesse horário e eu acho que meu público merecia um pouquinho mais respeito. Mas não foi culpa minha", afirmou.

O ex-diretor artístico do SBT, Fernando Pelégio também se manifestou sobre o assunto. Na rede social X, ele declarou: "Desrespeito imenso com os dois que mais entregam resultado na emissora. Inacreditável. Celso e Ratinho merecem todo carinho do mundo. Merecem pelo menos respeito", referindo-se a Ratinho e Celso Portiolli.

O apresentador do Domingo Legal chegou a pedir mais investimento em seu programa publicamente este ano. Após a saída de Eliana do SBT, a atração comandada por Portiolli passou a ter sete horas de duração.

"O que foi prometido para mim para fazer sete horas foi que teria grandes investimentos, então estamos esperando", disse o apresentador em entrevista ao canal Intervenção, no YouTube. No domingo, 5, ele fez pedidos ao vivo para que o SBT promovesse o retorno de viagens internacionais do Domingo Legal.