Iza e Yuri Lima fazem primeira aparição pública no Carnaval 2025 após reconciliação

Presença do casal, depois de polêmica de traição, acontece durante desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro

Logo depois, o nome do pop e R&B nacional fez show no camarote de uma marca de cerveja no Sambódromo do Anhembi.

O casal também passou pelo camarote nesse domingo, 2, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. De macacão vermelho brilhoso e decotado, a cantora usou um boné da mesma cor escrito "fé nas malucas", título da música em parceria com a MC Carol de Niterói. Enquanto isso, Yuri estava com um abadá.

Os namorados estavam juntos desde janeiro de 2023, até que em julho de 2024, Iza comunicou o término por meio de um vídeo no Instagram em que revelou a traição devido às trocas de mensagens com teor sexual de Yuri com um ex-affair.

O último jogo profissional foi no dia 10 de julho, no empate por 2 a 2 com o Grêmio Prudente, onde ainda marcou um gol. No mesmo dia, a Imperatriz — como é conhecida — anunciou o fim do romance. Em agosto de 2024, o meia rescindiu o contrato com o Mirassol, última passagem pelo esporte.

“Não posso deixar de te agradecer, Isabela, por ter me perdoado quando errei com você, em um momento que tudo deveria ser maravilhoso e perfeito, principalmente eu. Obrigado por ser assim, Bela”, publicou o meia no dia 1º de janeiro.

O nascimento da filha de Iza e Yuri

Nala, filha do casal, nasceu por meio de um parto cesáreo no dia 3 de outubro de 2024, às 7h52min, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro.