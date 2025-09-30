Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Popó, Wanderlei Silva e equipes são suspensos pela CNB após briga generalizada em evento

Popó, Wanderlei Silva e equipes são suspensos pela CNB após briga generalizada em evento

As equipes dos dois atletas, que se enfrentaram no Spaten Fight Night 2, entraram em conflito físico dentro do ringue após o término da luta
Autor Gazeta Esportiva
Autor
Gazeta Esportiva Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Spaten Fight Night 2, realizado no último sábado em São Paulo, terminou com uma briga generalizada. Após a luta principal entre Acelino “Popó” Freitas e Wanderlei Silva, as equipes dos atletas entraram em confronto dentro do ringue. O episódio gerou suspensões severas por parte do Conselho Nacional de Boxe (CNB), anunciadas nesta terça-feira, 30.

Entre os envolvidos, o CNB decidiu suspender os atletas e treinadores licenciados: Wanderlei Silva e Popó Freitas receberam 180 dias de suspensão, ficando afastados de qualquer evento chancelados pela entidade nesse período.

O treinador de Wanderlei, André “Dida” Amado, foi punido com a suspensão mais longa, de 365 dias, por agredir Popó durante a confusão. Outros membros das equipes de Freitas, Luis Claudio Freitas e Iago Freitas, foram suspensos por 180 dias, enquanto Lucas Silva recebeu 90 dias.

O CNB informou que outros envolvidos, não licenciados como atletas ou segundos, não podem ser punidos formalmente, mas terão a entrada em eventos chancelados proibida. A entidade também comunicará parceiros e comissões de esportes de combate para que as sanções tenham validade mais ampla.

O que aconteceu?

O combate, previsto para oito assaltos, foi encerrado no quarto após Wanderlei Silva ser desclassificado por golpes ilegais, incluindo cabeçadas, contra Popó. A decisão do árbitro desencadeou a confusão: integrantes de ambas as equipes invadiram o ringue, trocando socos.

Durante o tumulto, Rafael Freitas, filho de Popó, atingiu Silva com um golpe que o deixou desacordado e hospitalizado. Popó também precisou passar por cirurgia na mão devido às consequências da noite caótica.

Punições aplicadas pelo CNB após o Spaten Fight Night:

  • Acelino “Popó” Freitas: 180 dias (30/9/2025 a 30/3/2026)
  • Iago Freitas: 180 dias (30/9/2025 a 30/3/2026)
  • Lucas Silva: 90 dias (29/9/2025 a 29/12/2025)
  • Luis Claudio Freitas: 180 dias (30/9/2025 a 30/3/2026)
  • André “Dida” Amado: 365 dias (30/9/2025 a 30/9/2026)
  • Wanderlei Silva: 180 dias (30/9/2025 a 30/3/2026)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar