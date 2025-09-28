Luta entre Popó e Wanderlei Silva termina com briga generalizada no ringue

A confusão generalizada que marcou o Spaten Fight Night 2 neste sábado, 27, em São Paulo, ganhou novos contornos neste domingo, 28

Após novas imagens, divulgadas pela Rede Globo, é possível acompanhar os passos de Rafael até o momento em que ele atinge Wanderlei. Primeiro, o filho de Popó aparece durante a apresentação do pai, segurando um de seus cinturões, vestido com um terno e luvas brancas.

A confusão generalizada que marcou o Spaten Fight Night 2 neste sábado, 27, em São Paulo, ganhou novos contornos. O responsável por atingir o soco que nocauteou Wanderlei Silva na grande briga foi Rafael Freitas, um dos filhos de Popó.

No momento da briga, Rafael sobe no ringue e vai diretamente para cima de Wanderlei, em quem ele desfere um forte soco na nuca. De início, Wanderlei não cai, mas aparenta ficar tonto. Alguns segundos depois, Rafael volta ao confronto contra o lutador, que é novamente acertado e desta vez cai imediatamente na lona.

Irmão parabeniza irmão

Imagem dos stories de Juan Freitas, outro filho de Popó Crédito: Reprodução/Instagram

Logo após a luta e a confusão generalizada, Juan Freitas, outro filho de Popó, publicou um story no Instagram parabenizando o irmão pelo soco em Wanderlei. Alguns minutos depois, ele apagou a postagem. Até o momento, Rafael Freitas apagou suas contas na rede social devido à repercussão do episódio.

Após a agressão sofrida, Wanderlei Silva ficou com o rosto completamente ensanguentado e ficou alguns minutos desacordado. Fabrício Werdum, ex-campeão do UFC e membro da equipe de Wanderlei, revelou que o brasileiro teve o nariz quebrado.