Paolla Oliveira rebate nota zero por papel em ‘Vale Tudo’

A nova versão de "Vale Tudo" desde que estreou vem sendo comparada com a icônica produção original. No centro da discussão está Paolla Oliveira, que interpreta Heleninha Roitman na adaptação. Alvo de críticas severas, incluindo uma nota zero pela atuação, a atriz decidiu se manifestar e compartilhar seu ponto de vista com os fãs.

Em um vídeo publicado nesta segunda-feira, 9, no Instagram, diretamente dos bastidores da novela, Paolla abriu o coração sobre os comentários negativos que vem recebendo.