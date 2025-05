Falha técnica em 'Vale Tudo' chama a atenção de internautas; entenda

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apesar das imagens aleatórias, nenhum som foi transmitido. A falha, que aconteceu às 21h20min, durou cerca de 45 segundos e foi gravada por usuários do X, antigo Twitter. “O que foi isso ‘Dona Rede Globo’? Que zona! Isso aconteceu na cidade de vocês também ou foi só no Rio?”, escreveu um internauta.

O que foi isso DONA REDE GLOBO?!

Que zona! #ValeTudo

Isso aconteceu na cidade de vocês também ou foi só no Rio? pic.twitter.com/NnEMZUtvJQ — GuedeS (@falaguedes) May 21, 2025

O “cenário misterioso”, como citado por quem viu a falha no Twitter, acabou sendo revelado como o estúdio no qual o GloboNews Debate é gravado. Em nota, a TV Globo explicou que “a interferência no capítulo de 'Vale Tudo' foi decorrente de uma falha técnico-operacional na transmissão do Rio de Janeiro".