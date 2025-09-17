Paula Braun e Mateus Solano se separam após abrir relacionamento

Os atores Mateus Solano e Paula Braun anunciaram na terça-feira, 16, o término do casamento de 17 anos. A separação ocorreu após o ex-casal abrir o relacionamento para salvar o casamento, do qual tiveram dois filhos.

Segundo apuração do jornal Extra, "os dois já vinham há algum tempo tentando salvar o relacionamento". Em pronunciamento no Instagram, Solano publicou uma foto ao lado da ex-esposa. "Com o coração tranquilo viemos comunicar que a nossa relação se transformou e já não somos mais um casal há algum tempo", dizia a legenda.

A turnê do solo "O Figurante", de Mateus Solano, teria esfriado ainda mais a relação com Paula Braun. Sozinha no Rio de Janeiro, a atriz teria sido vista aos beijos com um novo affir no Rio de Janeiro, conforme o jornal Extra.

No início de agosto, o casal fez uma viagem para Bonito, no Mato Grosso do Sul, junto dos filhos. No último Dia dos Namorados, eles trocaram declarações nas redes sociais. No dia 25 de abril, Solano também fez uma homenagem à esposa pelo seu aniversário de 46 anos. "Obrigada por existir. Sou apaixonado por você", dizia a legenda.

Mateus Solano ficou conhecido em todo o Brasil pela sua atuação na novela "Amor à Vida", na qual deu vida ao vilão Félix. Paula Braun, já casada com Solano à época, também participou da produção como a médica Rebeca. A atriz trabalhou em obras como o filme "O Cheiro do Ralo", estrelado por Selton Mello, e a novela "Cara e Coragem".