Tim Burton mostra que é 'gente como a gente' e revela medo comum

Quem nunca optou por se afastar das redes sociais para tranquilizar a cabeça? Tal decisão tem se tornado cada vez mais comum nos últimos anos, quando a sobrecarga de informações na internet passou a afetar o modo como lidamos com o mundo.

Nesta quinta-feira, 24, o premiado cineasta Tim Burton, criador de obras mundialmente famosas como “Edward Mãos de Tesoura” (1990), “Batman” (1989) e “O Estranho Mundo de Jack” (1993), declarou ficar bem deprimido quando tem contato com as redes sociais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Isso me assustou porque comecei a entrar em um buraco negro. Então, tento evitar, porque não me faz sentir bem. (...) Eu fico deprimido muito rápido, talvez mais rápido do que outras pessoas. Mas não demora muito para eu começar a clicar e entrar em curto-circuito”, disse o cineasta à BBC.