Nova temporada de 'Emily in Paris' ganha data de estreia; confira

Nova temporada de 'Emily in Paris' ganha data de estreia; confiraQuinta temporada de ‘Emily in Paris’ ganha data de estreia na Netflix. Série é estrelada por Lily Collins
A Netflix divulgou na última quarta-feira, 20, a data de estreia da quinta temporada da série americana “Emily in Paris”, estrelada pela atriz Lily Collins. Os novos episódios devem chegar à plataforma no dia 18 de dezembro.
Além da data, as primeiras imagens da quinta parte também foram publicadas. A produção, iniciada em maio, dá continuidade à história da social media Emily Cooper, uma americana em terras estrangeiras. À frente da agência Grateau Rome, a nova temporada começa em Roma.
Benvenuto! Emily in Paris Season 5 arrives DECEMBER 18!— Netflix (@netflix) August 20, 2025
Tendo que adaptar-se à nova cidade, a protagonista vive novos desafios profissionais e amorosos. De acordo com a sinopse oficial, uma ideia de trabalho não sai conforme planejado e acaba provocando obstáculos na carreira e desilusões amorosas. “Em busca de equilíbrio, ela se entrega ao estilo de vida francês – até que um grande segredo coloca em risco uma de suas relações mais próximas”, diz o resumo.
Além de Lily Collins, a série mantém Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert) e Lucien Laviscount (Alfie), o ex-namorado de Emily, no elenco.