Nova temporada de 'Emily in Paris' ganha data de estreia; confira

Com estreia para uma quinta-feira, 18 de dezembro, nova temporada de "Emily in Paris" continua a história da jovem profissional de marketing americana na Europa / Crédito: Reprodução/ Netflix

A Netflix divulgou na última quarta-feira, 20, a data de estreia da quinta temporada da série americana “Emily in Paris”, estrelada pela atriz Lily Collins. Os novos episódios devem chegar à plataforma no dia 18 de dezembro. Leia no O POVO | Confira mais notícias e opiniões sobre cinema



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além da data, as primeiras imagens da quinta parte também foram publicadas. A produção, iniciada em maio, dá continuidade à história da social media Emily Cooper, uma americana em terras estrangeiras. À frente da agência Grateau Rome, a nova temporada começa em Roma. Benvenuto! Emily in Paris Season 5 arrives DECEMBER 18!



Here's your first look: pic.twitter.com/HA1aWiCzlS — Netflix (@netflix) August 20, 2025 Tendo que adaptar-se à nova cidade, a protagonista vive novos desafios profissionais e amorosos. De acordo com a sinopse oficial, uma ideia de trabalho não sai conforme planejado e acaba provocando obstáculos na carreira e desilusões amorosas. “Em busca de equilíbrio, ela se entrega ao estilo de vida francês – até que um grande segredo coloca em risco uma de suas relações mais próximas”, diz o resumo.