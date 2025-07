Trend no ChatGPT sobre benção e maldição viraliza; entenda se é seguro e como fazer

Com prints e vídeos postados nas redes sociais, perguntar ao ChatGPT sobre bênçãos e maldições pessoais é a trend do momento

Desde a popularização da inteligência artificial, surgiram diferentes trends que exploram seu potencial — indo da criação de imagens em estilos de animação específicos, como o do Studio Ghibli, até a elaboração de bonecos action-figure. A nova trend do momento é perguntar qual a sua “benção ou maldição” para o ChatGPT.

Com vídeos e prints de pessoas emocionadas com as respostas geradas, a trend gira em torno de duas perguntas: “ChatGPT, qual é a minha benção?” ou “ChatGPT, qual é a minha maldição?”.