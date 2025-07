Aprenda a fazer receita de morango do amor

Morango do amor (Imagem: Danilova Janna | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria

Durante as festas juninas, a tradicional maçã do amor costuma conquistar os corações dos festeiros. Mas, desta vez, quem tem roubado a cena são os famosos “morangos do amor”. Apesar do nome semelhante, esse doce traz uma diferença marcante que tem encantado as pessoas nas redes sociais e feito os ingredientes sumirem das prateleiras: uma camada generosa de brigadeiro, que envolve o morango antes de receber uma cobertura crocante de calda de açúcar. Para você que ainda não experimentou essa delícia ou quer se aventurar na cozinha, confira a seguir a receita de morango do amor!

O morango do amor é coberto por brigadeiro e calda de caramelo (Imagem: Danilova Janna | Shutterstock) Morango do amor Ingredientes Brigadeiro 395 g de leite condensado

100 g de creme de leite

2 colheres de sopa de leite em pó

1 colher de sopa de manteiga Calda 2 xícaras de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de vinagre

10 gotas de corante alimentício em gel vermelho

Manteiga para untar Montagem

15 morangos higienizados e secos Modo de preparo Brigadeiro e montagem dos morangos Em uma panela, coloque todos os ingredientes do brigadeiro e leve ao fogo médio até começar a desgrudar do fundo da panela, mexendo sempre. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 4 horas. Após, envolva os morangos com o doce e disponha em uma assadeira. Leve ao congelador por 30 minutos. Calda