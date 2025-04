'Pesadelo na Cozinha' hoje: que horas começa e o que aconteceu no Dona Emília?

No episódio nove da temporada 2025, Erick Jacquin chega ao restaurante "Dona Emília" e se depara com baratas, ratos mortos e falta de geladeira; veja como será

O reality show acompanha restaurantes à beira do colapso em busca de uma segunda chance. Com sua abordagem firme, Jacquin analisa a estrutura dos estabelecimentos, identifica falhas na gestão e propõe soluções para transformar os negócios.

O nono episódio da nova temporada do programa "Pesadelo na Cozinha" estreia na TV nesta terça-feira, 8 de abril. O chef Erick Jacquin visita o “Dona Emília ” e se depara com falta de eletrodomésticos e até mesmo encontra um cemitério de ratos em um forno quebrado.

'Pesadelo na Cozinha': que horas começa e onde assistir hoje (08/04)?

O 'Pesadelo na Cozinha' vai ao ar no canal da Band, com transmissão simultânea no site da emissora, no aplicativo Bandplay e no YouTube. O episódio é transmitido ao vivo às terças-feiras a partir das 22h30min.

Mas antes de ir para a TV, os episódios são exibidos em primeira mão às sextas no streaming Max às 19 horas e ficam disponíveis para os assinantes assistirem quando quiserem.

'Pesadelo na Cozinha': restaurante tem ratos mortos no forno

Erick Jacquin chega ao Dona Emília e se depara com uma atmosfera nostálgica, mas que possui um cardápio confuso que mescla pratos brasileiros e portugueses. Além disso, o local estava repleto de sujeira com a presença de moscas e baratas.