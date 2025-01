Chef de Alto Nível: saiba tudo sobre reality com Ana Maria Braga

Ana Maria Braga apresentará versão brasileira do reality show gastronômico Next Level Chef / Crédito: João Cotta/Divulgação

Um dos principais nomes da televisão brasileira e à frente do “Mais Você” há 25 anos, Ana Maria Braga será apresentadora de um reality show gastronômico, o "Chef de Alto Nível" este ano. Ele é uma versão brasileira do "Next Level Chef”, da emissora Fox, dos Estados Unidos. Gordon Ramsay, apresentador e chef renomado que comanda o programa, enviou um recado para Ana Maria dizendo estar empolgado com a estreia do programa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Você viu ele dizendo I see you very soon? Ele vem ver a gente logo mais, estamos esperando você, hein, Gordon? Já imaginou?", revelou a apresentadora durante o Mais Você.

Veja tudo que se sabe até agora sobre o reality culinário. Chef de Alto Nível: dinâmica do programa com Ana Maria Braga Semelhante a versão americana, o reality é formado por três cozinhas de diferentes níveis, e os participantes são divididos em equipes que cozinham em três andares. O último nível reúne equipamentos e utensílios modernos, enquanto o do meio é intermediário e o primeiro tem recursos mais limitados. Os competidores recebem orientações do chef e apresentador e também de outros mentores.